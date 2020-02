Proteste: Landwirte riegeln in Landsberg die Edeka-Zufahrt ab

Plus Auch in Landsberg findet eine spontane Demo von Bauern statt. Sie legen den Betrieb im Edeka-Zentrallager lahm.

Landwirte haben in der Nacht auf Montag in Bayern einige Zentrallager des Lebensmittelriesen Edeka blockiert. Auch beim Zentrallager im Landsberger Frauenwald sorgten laut Polizei Landwirte mit 57 Traktoren und einigen Privatautos dafür, dass über eine Stunde lang keine Zu- und Abfahrt ins und aus dem Zentrallager möglich war. Das LT hat mit einem beteiligten Landwirt gesprochen.

Stefan Mayr ist Biolandwirt und bewirtschaftet einen Betrieb mit Ackerbau und Wald in Penzing. „Ich war schon bei einigen Demos dabei, unter anderem bei der in München.“ Sonntagnacht habe er von befreundeten Landwirten von der in Landsberg geplanten Aktion erfahren. Später habe er davon auch auf der Plattform „Land schafft Verbindung“ gelesen. Im Vorfeld des Gesprächs von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Lebensmittelindustrie Präsenz zeigen und die Aufmerksamkeit auf die Anliegen der Landwirte lenken, das sei Ziel gewesen, so Mayr.

Auf Anweisung der Polizei rücken die Bauern ab

Angemeldet war die Aktion nicht, für Stefan Mayr ist es eine „Spontandemonstration“. Gegen Mitternacht sei man beim Edeka-Zentrallager im Landsberger Frauenwald gewesen. Sowohl auf der West- als auch auf der Nordseite wurden die Zu- und Ausfahrten blockiert. Auf Anweisung der Polizei rückten die Landwirte jedoch wieder ab: „Es bringt nichts, sinnlos Krawall zu produzieren“, sagt Stefan Mayr. Die Situation sei entspannt gewesen, so Mayr. Er habe außen zwei Lkw gesehen, die nicht ins Zentrallager einfahren konnten, wie viele auf dem Gelände waren und nicht weg konnten, kann der 47-jährige Landwirt nicht sagen. Seiner Information nach sei die Hauptanlieferzeit zwischen 2 und 3 Uhr. Um 2 Uhr sei er schon wieder daheim gewesen.

Mayr wünscht sich, dass Werbekampagnen der Konzerne künftig nicht mehr darauf abstellen, dass Lebensmittel billig sind, sondern auf das „gute Gefühl, regionale und saisonale Produkte zu kaufen und damit die eigene Region zu stärken“. Und ihm als Biolandwirt sei natürlich wichtig, dass auch Biomilch, -butter oder -wurst gekauft werde.

Über die Folgen entscheidet das Landratsamt

Hat die nicht angemeldete Aktion Folgen für die Bauern? Für den kommissarischen Leiter der Polizeiinspektion Landsberg, Michael Strohmeier, handelte es sich nicht um eine Spontan- oder Eilversammlung. Denn dieser müsse ein aktuelles Ereignis zugrundeliegen. Ob ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht verfolgt wird, liege in der Entscheidung des Landratsamts. Zwei Polizeistreifen seien vor Ort gewesen. „Die Landwirte waren kooperativ.“ Nach etwa einer Stunde seien sie weggefahren, als sie dazu aufgefordert wurden. „Gegen 2 Uhr war die Aktion für uns beendet.“ Von zwei Landwirten, die wohl als Kontaktpersonen auftraten, seien die Personalien aufgenommen worden. Es handle sich jedoch um eine lockere Organisationsstruktur.

Der Kreisobmann des Bauernverbandes, Johann Drexl, sagt, dass der Bauernverband nicht eingebunden gewesen sei. Drexl versteht die Kollegen zwar grundsätzlich, fürchtet aber, dass mit nicht angemeldeten Demonstrationen das positive Image durch die bisherigen Aktionen zunichtegemacht werden könnte.