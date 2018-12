06:26 Uhr

Prozess: Drogenverkauf als Nebenverdienst

Am Amtsgericht in Landsberg wurde ein junger Mann verurteilt, weil er mit Drogen gehandelt hat.

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg handelt mit Drogen. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht.

Von Ernst Hofmann

Als „kleinen Nebenverdienst“ für sich sah ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis den Erwerb und Handel mit Drogen. Nach einer Hausdurchsuchung legte ihm die Polizei das Handwerk. Vor Gericht wurde dem Mann vorgeworfen, einem 16-Jährigen 20 Gramm Marihuana übergeben zu haben. Das Schöffengericht in Landsberg verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten – ausgesetzt zur Bewährung auf zwei Jahre. Dazu kommt noch eine Geldauflage von 2500 Euro, die der Drogenberatung Condrobs zugutekommen wird.

Zwölf Euro je Gramm soll er verlangt haben, für die 20 Gramm insgesamt also 240 Euro. Das räumte der Beschuldigte, der noch keine Vorstrafe hatte, ein. Er machte kein Hehl daraus, dass er gewusst habe, dass der junge Mann noch minderjährig gewesen sei. Wie das Drogengeschäft am 29. Dezember 2017 genau ablief, dazu machte der Angeklagte keine Angaben.

Sein Anwalt Moritz Bode meinte: „Da sagen wir nichts.“ Spätabends soll das Marihuana in Igling den Besitzer gewechselt haben. Das wurde in der Hauptverhandlung bekannt. Kein Geheimnis blieb, dass der junge Mann damals nicht zum ersten Mal mit Drogen in Verbindung gebracht wurde. Er soll nämlich nicht nur in der Szene, sondern auch bei der Polizei bekannt sein. Letzteres bestätigte eine Beamtin der Polizeiinspektion Landsberg und Richter Alexander Kessler.

Der Angeklagte will mit 19 Jahren erstmals geraucht haben. Einen Joint pro Woche nach seinen Worten. Im Frühjahr 2017 soll das vorbei gewesen sein. „Ich habe gemerkt, dass es mir am nächsten Tag nicht gut geht“, sagte der Mann.

Zu Plädoyers und Urteil: Der Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe, die ein Jahr nicht überschreiten und für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden soll, und eine Geldauflage von höchstens 1000 Euro. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Kessler legte sich auf eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung für zwei Jahre und 2500 Euro Geldauflage fest, was der Forderung der Staatsanwaltschaft folgte.

