Prozess: Ein Filmriss, aber keine Vergewaltigung

Plus Was hat sich nach einem Fest im Landkreis Landsberg genau abgespielt? Vor dem Amtsgericht muss sich ein Mann wegen Vergewaltigung verantworten. Doch es gibt Zweifel.

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung musste sich jetzt ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Laut Anklage sei der ehemalige Soldat aus dem Senegal nach einem Fest in einer Ammerseegemeinde über eine 52-Jährige hergefallen. Letztlich hat das Gericht aber Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen der Frau.

Der Angeklagte sprach in der Verhandlung vor dem Schöffengericht auf Französisch von „einem großen Problem“. Denn die langjährige Bekannte habe ihm vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Und er könne sich an nichts mehr erinnern, weil er an diesem Abend im Juni zu viel getrunken hatte.

Der Angeklagte hatte ordentlich getrunken

Nachdem er mit Freunden vorab bereits drei Bier und fünf Sambuca in einem Lokal getrunken hatte, ging auch der Angeklagte zu diesem Fest. Ebenfalls unter den Gästen: die 52-jährige Fachverkäuferin. Mit dieser habe er aber nichts zu tun haben wollen. Ihm war zu Ohren gekommen, dass die Frau angeblich schwanger sei, erklärte er der Vorsitzenden Richterin Melanie Koch. Aber später am Abend habe man sich dennoch unterhalten und gemeinsam eine Zigarette geraucht – schließlich kannten beide sich bereits seit Jahren.

Darüber, ob es im Laufe dieser Jahre bereits zu sexuellen Kontakten gekommen war, gingen die Schilderungen auseinander – immerhin sind sowohl der Angeklagte als auch die Frau verheiratet. Jedenfalls beteuerte der 38-Jährige gegenüber dem Gericht, im Vorjahr mindestens zwei Mal mit der Frau geschlafen zu haben.

Seit Sommer sitzt der Mann in Untersuchungshaft

Was der Angeklagte auch noch wusste: Fünf Maß Bier habe er auf dem Fest getrunken, bevor der „Filmriss“ ihn überkam. Seine Erinnerung habe erst wieder am Morgen des nächsten Tages eingesetzt, als er auf einer Parkbank erwachte. Kurz darauf sei er von der Polizei verhaftetet worden. Seitdem saß der Angeklagte in Untersuchungshaft. Für die Zeit der Erinnerungslücke war das Gericht auf die Schilderung der Frau angewiesen. Sie berichtete, dass sie nach dem Ende des Fests gegen Mitternacht zu einem Freund im Ort gehen wollte, bei dem sie – wie des Öfteren – übernachten konnte.

Nicht weit hinter ihnen sei der Angeklagte gelaufen, der alsbald aufgeschlossen habe. Euphorisch habe er berichtet, dass er einen Bauwagen habe und er lud die Frau zu sich ein. Weil sie den Mann gekannt habe und sich sicher fühlte, sei sie mitgegangen. Nachdem man noch einen Schnaps getrunken habe, habe sie sich die Jeans ausgezogen und ins Bett gelegt. Nicht lange habe es gedauert, dann habe sich auch der Angeklagte hingelegt und begonnen, sie anzufassen. Dann habe er sich über sie gelegt, ihr den Slip heruntergezogen und begonnen, sie zu missbrauchen. Sie habe geschrien und ihn weggestoßen. Sie wolle keinen Sex mit ihm, habe Angst, mit Aids angesteckt zu werden. Der Mann jedoch habe sich ein Kondom übergezogen und dann erneut missbraucht. Er habe ihr den Mund zugehalten und ihren Arm fixiert. Danach sei sie aus dem Bauwagen geflüchtet und zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten.

Die Staatsanwaltschaft fordert Haft auf Bewährung

Für Staatsanwalt Gregor Hohenadl stand nach der Einvernahme von vier Zeugen fest: Es habe besagten Übergriff gegeben, weswegen er forderte, den Angeklagten zu einem Jahr und sieben Monaten Haft zu verurteilen, diese Strafe aber zur Bewährung auszusetzen.

Verteidiger Felix Haegele wies auf Widersprüche in den Aussagen der Frau hin – sowohl vor Gericht als auch zuvor bei der Befragung durch die Polizei. Eine Schuld seines Mandanten sei nicht zweifelsfrei erwiesen, also sei er freizusprechen. Dieser Meinung schloss sich nach Haegeles Mitteilung das Schöffengericht um Richterin Koch an. Auch dieses sei über die Widersprüche und Unklarheiten nicht hinweggekommen.

Der Angeklagte wurde freigesprochen, der Haftbefehl aufgehoben. Zudem wurde dem Mann Haftentschädigung für die Dauer der Untersuchungshaft zugesagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.