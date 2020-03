Prozess: Nach der Landsberger Wiesn tickt ein junger Mann aus

Plus Ein junger Mann randaliert nach einem Volksfestbesuch in Landsberg auf dem Parkplatz eines Autohauses. Vor Gericht erhält er jetzt noch einmal eine Chance.

Nachdem er im vergangenen Jahr ordentlich auf der Landsberger Wiesn „getankt“ hatte, randalierte ein 23-jähriger Mann auf dem Gelände eines Autohauses. Mit einem Ledergürtel mit Schnalle schlug er auf sieben Autos ein. Dabei richtete er einen Schaden von rund 13.000 Euro an. Warum der Angeklagte eine weitere Bewährungsstrafe erhalten hat.

Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände in Landsberg: Es handelte sich um sechs gebrauchte Autos und einen neuen Wagen. Der Mann räumte die ihm zur Last gelegten Taten vor Gericht in vollem Umfang ein. Er stand damals erheblich unter Alkohol. Auf der Landsberger Wiesn hatte er drei bis vier Mass Bier, eine halbe Flasche Whisky und vier „Kleine“ getrunken. Später wurde bei ihm ein Alkoholwert von 2,16 Promille gemessen.

Zwei Augenzeugen riefen die Polizei

Der Angeklagte kam erneut mit einer Bewährungsstrafe davon. Seit diesem Zwischenfall hat er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen, er geht meistens einem Job nach – oder bemüht sich zumindest darum. Momentan sei es nur ein Mini-Job, berichtete er.

Zurück zur Nacht auf den 30. März: Da wurde der 23-Jährige bei seiner wüsten Sachbeschädigung beobachtet: Zwei Augenzeugen sahen ihn unabhängig voneinander. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann in der Lechwiesenstraße fest und belehrten ihn, soeben eine Straftat verübt zu haben. Er war wohl anderer Meinung: Denn er soll überhaupt nicht verstanden haben, „was das Ganze soll“. Denn das sei doch nicht so schlimm, was er da gemacht habe, wunderte sich der Angeklagte dem Vernehmen nach über den Einsatz der Polizei gegen Mitternacht.

Dellen, Kratzer und eingeschlagene Scheiben

Bei dem Hin und Her soll er „Scheißegal, Polizei-bla-bla-bla“ gerufen und der Streife den ausgestreckten Mittelfinger entgegengehalten haben. Der Aufforderung, nach Hause zu gehen, kam er nicht nach. So wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Trotzdem sah er keinen Grund, sich auf den Heimweg zu machen. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Wie in der Beweisaufnahme im Gerichtssaal bekannt wurde, hatte er sich einen Ledergürtel um die rechte Hand gewickelt. Damit beschädigte er die abgestellten Ausstellungsautos: Zurück blieben Dellen und Kratzer auf der Motorhaube sowie mitunter eingeschlagene Scheiben, deren Splitter zwischen den lädierten Fahrzeugen lagen.

Das Autohaus werde den entstandenen Sachschaden, einschließlich der Wertminderung, vom Angeklagten einfordern, stellte Richter Alexander Kessler fest. Er forderte den Mann auf, intensiv die deutsche Sprache zu erlernen. Das würde seine Chancen, einen Fulltime-Job zu bekommen, mächtig erhöhen.

Bewährung für drei Jahre und 120 Sozialstunden

Beim Urteil lagen der Richter und Staatsanwältin Yvonne Möller weit auseinander. Die Vertreterin der Anklage setzte sich für zwei Jahre und zwei Monate ohne Bewährung ein. Der Vorsitzende verhängte ein Jahr und sechs Monate mit Bewährung für drei Jahre, was näher an der Forderung von Verteidiger Nikolaus von Lucke lag. In dieses Strafmaß wurden zwei Bewährungsstrafen einbezogen, die der Angeklagte noch abzuleisten hat. Dazu gehört eine Geldauflage, bei der noch 300 Euro abzustottern sind. Dem Mann wird eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt. Außerdem trug ihm Kessler 120 Sozialstunden auf.