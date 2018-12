05:16 Uhr

Prozess: Tritte und Schläge nach einem WM-Spiel

Was passierte im Juli nach dem WM-Viertelfinale in Landsberg? Ein Kroate und ein Russlanddeutscher sind in eine Schlägerei verwickelt und werden verletzt.

Was sich wirklich im Juli spät nachts nach dem Fußball-WM-Viertelfinale Russland gegen Kroatien vor einem Club in Landsberg abgespielt hat, konnte auch bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Landsberg nicht geklärt werden. Zu unterschiedlich waren die Aussagen der Prozessteilnehmer. Und so stellte Richter Alexander Kessler das Verfahren gegen den 62 Jahre alten Angeklagten, der sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten musste, gegen eine Geldauflage in Höhe von 750 Euro ein.

Beide Männer sehen sich als Opfer

Fest steht, zwei Personen wurden erheblich verletzt: der 62-jährige, angeklagte Kroate und ein 39-jähriger Russlanddeutscher. Beide wiesen im Prozess jegliche Schuld von sich. Beide sehen sich als „Opfer“, die von anderen geschlagen und getreten wurden. „Hier sitzt der Falsche auf der Anklagebank“, hatte Verteidiger Rechtsanwalt Helmut Kuchenbuch gleich eingangs der Verhandlung gesagt. Er forderte einen Freispruch für seinen Mandanten.

Der 62-Jährige schilderte, dass vor dem Eingang des Clubs plötzlich vier, fünf Leute auf ihn zugekommen seien. Einer von ihnen soll ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. So fest, dass er zu Boden gestürzt sei. Dann habe er viele Schläge und Tritte bekommen. Von wem und wie viele, das könne er nicht sagen. Dass er von dem 39-Jährigen Mann zu Boden gestreckt wurde, konnte er nicht mehr sagen. Fest steht, dass der Angeklagte ins Klinikum nach Murnau gebracht wurde. Mehrere Brüche der Nase, Verletzungen an Augen und Armen wurden behandelt. 17 Tage musste er stationär bleiben, zwei Monate wurde er krankgeschrieben.

Der Zeuge stürzt über einen Zaun

Im Gerichtssaal verwehrte sich der 62-Jährige dagegen, dass er den 39-Jährigen attackiert und auch verletzt haben soll. Diesen Vorwurf hatte ein Türsteher des Clubs erhoben. Er soll die Auseinandersetzung als Einziger beobachtet haben. Der 39-Jährige, der betrunken war, und den Mann vor dem Club in die Mangel genommen haben soll, will sich selbst vorgekommen sein wie in einem Film: Er sei nämlich plötzlich geschlagen worden und über einen Zaun gestürzt. Dabei habe er sich den Unterkiefer ausgerenkt, eine blaue Nase und blaue Flecken überall am Körper eingehandelt.

„Das war das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist“, übte der Mann, der als Zeuge aussagte, Selbstkritik: „Ich habe das verdient“, sagte der 39-Jährige. Häme wegen des Vorfalls habe zu Hause nicht lange auf sich warten lassen. „Das passiert mir nicht mehr“, kündigte der Mann an. Drei bis vier Tage habe er seiner Arbeit wegen der Verletzungen nicht nachgehen können. Richter Kessler gewann der Verhandlung schließlich noch etwas Positives ab: „Die erlittenen Verletzungen sind einigermaßen ausgeheilt – und es sind keine Folgeschäden zu erwarten“, sagte er. (eh)

Themen Folgen