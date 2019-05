vor 34 Min.

Prozess in Landsberg: Angeklagter hatte Polizisten beleidigt

Nach viel Bier und Schnaps dreht ein 26-jähriger Mann vor einer Disco in Landsberg und auf dem Polizeirevier durch. Wie er vor Gericht bestraft wurde.

Von Ernst Hofmann

Nach drei bis vier Maß Bier, die er in einem Festzelt getrunken hatte, und einigem an Wodka in einer Diskothek in Landsberg war ein 26-jähriger Mann im September ziemlich betrunken. Daran konnte sich der Trockenbauer aus dem Landkreis Augsburg vor dem Amtsgericht in Landsberg erinnern, wo er jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Viel mehr als seinen Getränkekonsum konnte er dabei aber nicht mitteilen.

Der Angeklagte zeigte jedoch Reue, als ihm Michelle Menzinger als Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine ganze Latte von Straftaten vorhielt: heftigen Widerstand gegen vier Polizisten vor der Disco und wenig später das Gleiche in der Gewahrsamszelle der Dienststelle. Darüber hinaus wurden dem Beschuldigten, der keine Vorstrafe hat, eine Reihe von deftigen Beleidigungen zur Last gelegt: Diese soll er vom Stapel gelassen haben, als er von den Ordnungshütern im Rahmen ihres Einsatzes gleich zwei Mal fixiert werden musste: Er soll zuvor nicht bereit gewesen sein, seine Personalien anzugeben, und habe sogar nach dem Polizisten geschlagen.

Nicht kooperativ gezeigt

Dieser wollte schauen, ob der aufsässige Mann das erbetene Dokument in einer seiner Hosentaschen hat. Dem war nicht so. Trotzdem blieb der Mann nicht unbekannt: Bekannte rückten seine Adresse heraus. Sie sollen ebenfalls von dem Mann angeschrien worden sein. Auch auf der Fahrt zur Polizeiinspektion habe er sich nicht kooperativ gezeigt und weiter auf die Beamten eingeschimpft. Das habe er dann erneut getan, als er in der Gewahrsamszelle seinen Oberkörper freimachen sollte, wurde vor Gericht ausgesagt: „Das war eine Vorsichtsmaßnahme, damit er sich nichts antut“, hieß es von den Polizisten in der Hauptverhandlung. So mussten sie selbst Hand anlegen, um den 26-Jährigen von seiner Kleidung zu befreien.

Wie alles überhaupt angefangen hat, wollte der Richter vom Angeklagten wissen. Er gehe davon aus, dass er die Disco verlassen hat, um vor der Tür eine Zigarette zu rauchen, sagte dieser. Auf dem Weg dorthin soll es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit anderen, die er nicht gekannt hat, gekommen sein. Er will sich bei dem Hin und Her lediglich gewehrt, den Streit aber nicht vom Zaun gebrochen haben. Er habe aber einem Mann das Nasenbein gebrochen, wie sich später herausstellte. Hierfür habe er längst 1200 Euro „Schmerzensgeld“ auf den Tisch geblättert. Dieser Fall sei damit erledigt.

Aus der Nase geblutet

Er selbst habe aus der Nase geblutet, als die Polizisten an der Disco ankamen. Das sei von diesen bestätigt worden. Auch seine Kleidung sei durch das Blut verunreinigt worden. Ein Körperspray soll auch im Spiel gewesen sein. Das will der Mann am nächsten Tag beim Duschen auf seinem Oberkörper bemerkt haben. Dies dürfte der Grund für die „ungewöhnliche Aggressivität“ gewesen sein, mit der ihr Mandant zu Werke gegangen sei, meinte Rechtsanwältin Frauke Andresen. Sie kenne so etwas nicht bei ihm, sagte sie. Sie erachtete eine Geldstrafe als ausreichend.

Anderer Meinung war Anklagevertreterin Michelle Menzinger: Sie beantragte acht Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Richter Michael Eberle entschied sich für eine Geldstrafe von 7200 Euro – das sind 180 Tagessätze zu je 40 Euro.

