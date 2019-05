15.05.2019

Prozess in Landsberg: Frau schlägt Ex-Mann und muss in Haft

Eine 31-Jährige rastet vor den Augen ihrer drei Töchtern aus. Jetzt wurde sie in Landsberg dafür verurteilt.

Von Ernst Hofmann

Für sechs Monate hinter Schloss und Riegel muss eine 31-jährige Frau, die ihren ehemaligen Mann geschlagen und dessen Lederjacke zerrissen hat. Die zweifach vorbestrafte Frau stand zum Zeitpunkt der Tat im November 2018 unter offener Bewährung. Eine Bewährungsstrafe komme deshalb für die Frau, die sich seit 2014 in Deutschland aufhält und derzeit in einer Asylbewerberunterkunft am Ammersee wohnt, nicht mehr infrage, urteilte Richter Michael Eberle.

Risse in der Lederjacke

Ihr wurden mehrere Delikte zur Last gelegt: Sie soll ihren ehemaligen Mann in der Wohnung einer Freundin der Familie, einer Friseuse, zunächst mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Bei einer zweiten Attacke mit der Faust soll sie ihn auf dem Oberkörper getroffen und zudem seiner Lederjacke mehrere Risse zugefügt haben. Dies alles spielte sich vor den Augen der drei gemeinsamen Mädchen im Alter von fünf bis sieben Jahren ab, die zusammen mit dem 33-Jährigen im nördlichen Landkreis leben.

Die Beschuldigte machte in der Hauptverhandlung keine Angaben zur Sache. Über die Rechtsanwältin Dr. Silke Ackermann räumte sie die Vorwürfe weitgehend ein: Bis auf den den Schlag mit der Faust, den sie lediglich mit der flachen Hand ausgeführt haben will.

Eine „gereizte Stimmung“

Kurios soll der Grund für das Schlagen und Kratzen der Frau gewesen sein. Denn die Friseuse sollte zwei der drei Kindern die Haare machen – und zwar in ihrer Wohnung in einer Asylbewerberunterkunft. Als die Mutter der Mädchen dort ankam und ihren ehemaligen Mann erblickte – ihn wollte sie partout nicht sehen –, wäre sie mit den Kindern am liebsten sofort in ihre Wohnung zum Spielen und Frisieren gegangen. Dies passte dem 33-jährigen Mann gar nicht. Vor Ort soll eine „gereizte Stimmung“ geherrscht und die Mädchen sollen teilweise geweint haben. Das war für die Angeklagte zu viel: Sie soll mit beiden Händen auf ihren „Ehemaligen“ losgegangen sein. Und sie, nicht er, rief schließlich die Polizei.

Darüber hat sich der Mann, der als Zeuge vor Gericht aussagte, gewundert. Er habe auch nicht verlangt, dass die Frau den Schaden an der zerrissenen Lederjacke begleichen soll. Deren Wert gab er mit 55 Euro an. Schmerzen habe er lediglich zwei bis drei Tage ertragen müssen. Einig waren sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Rechtsanwältin und Richter Eberle beim Strafmaß: Sie entschieden sich unisono für sechs Monate Haft.

