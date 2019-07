vor 18 Min.

Prozess in Landsberg: Junger Mann hortete Drogen

Das Jugendschöffengericht in Landsberg gibt dem 19-jährigen Dealer eine letzte Chance. Welche Auflagen damit verbunden sind.

Von Ernst Hofmann

Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Landkreis hat über acht Jahre hinweg gekifft, was das Zeug hält, und auch sonst fast alles, was der Markt an Drogen hergab, in sich „hinein geballert“. So drastisch waren die Formulierungen bei der Verhandlung am Amtsgericht in Landsberg. Denn vor dem Jugendschöffengericht wurde dem Mann jetzt der unerlaubte Handel und Besitz von Betäubungsmitteln, beides in großer Menge, zur Last gelegt.

Der Mann zeigte sich geständig und schrammte deswegen nur um Haaresbreite an seiner ersten Freiheitsstrafe vorbei. Denn nur eine stationäre Drogentherapie, die unverzüglich in die Wege geleitet und spätestens am 20. September angetreten werden muss, könne ihn vor dem Knast retten, sagte der Vorsitzende Richter Alexander Kessler in der Verhandlung.

Auch der Bruder hatte ein Drogen-Problem

„Kommissar Zufall“ führte die Polizei im November 2018 in das Zimmer des Angeklagten in der Wohnung der Eltern. Haschisch, Marihuana, ein Kokaingemisch, weit über 100 Ecstasy-Tabletten, LSD und Amphetamine fielen den Beamten in die Hände. Die sollten eigentlich zum Bruder des Angeklagten: Dieser hatte sich, wie in der Hauptverhandlung bekannt wurde, ebenfalls grobe Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zuschulden kommen lassen. Deswegen hält er sich derzeit in einer Therapieeinrichtung auf. Das kommt nun auch auf seinen 19-jährigen Bruder zu.

Seine „Drogenkarriere“ begann 2011/12: „Ich habe es mit Marihuana probiert. Und das hat mir gut gefallen“, schilderte der Angeklagte. Zwei Gründe führte der Mann für sein weiteres Vorgehen ins Feld: Zum einen den gewinnbringenden Verkauf der weichen und harten Drogen an Freunde und Bekannte und zum anderen einen hohen Eigenkonsum. Das Mengenverhältnis schätzte er 50:50 ein. „Dafür stehe ich ein“, erklärte der Beschuldigte. Namen von Personen, mit denen er gehandelt hatte, rückte er nicht heraus.

Er versucht, „clean“ zu sein

Seit Anfang Juli versuche er, „clean“ zu bleiben, sagte der Mann, und er versuche, sich für eine stationäre Therapie zu motivieren. Er machte jedoch kein Hehl daraus, dass ihm dieses Vorhaben sehr schwerfalle. Bei den Bemühungen hierfür werde er von seinen Eltern tatkräftig unterstützt, machte der Angeklagte aufmerksam.

„Denen ist es trotz allem Leid, das sie ertragen müssen, nicht wurscht, was mit Ihnen wird, denn sonst wären sie nicht hier im Gerichtssaal“, erklärte Richter Kessler dem Mann, der bisher eine „weiße Weste“ hatte. Er müsse unbedingt von den Drogen wegkommen, und seine Auflagen und Weisungen befolgen, denn sonst gehe es dahin mit ihm, prophezeite der Vorsitzende.

Nachweis für ein drogenfreies Leben

Demnach müsse der stationären Therapie eine vier bis sechs Wochen dauernde Entgiftung vorausgehen. Außerdem falle jede Woche ein Beratungsgespräch bei der Caritas an. Zudem verhängte das Gericht 80 Stunden Soziale Hilfsdienste verhängt. Das ist noch nicht alles: Das Gericht kann den Mann von Zeit zu Zeit auffordern, dass er den Nachweis für ein drogenfreies Leben liefer.

Die Haftstrafe von zwei Jahren wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit unterstützt eine Bewährungshelferin den Angeklagten. Mit diesem Urteil waren alle einverstanden. Eine Kuriosität am Rande: Zu den ehrenamtlichen Jugendschöffenrichtern gehörte eine Frau, die mit dem Angeklagten die Grundschule besucht hatte. Daran nahm aber niemand Anstoß – es wurde kein Befangenheitsantrag gestellt.

