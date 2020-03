Prozess in Landsberg: Warum ein Drogendealer auf einmal ganz brav wurde

Plus Ein 26-jähriger Mann muss sich wegen des Handels mit Marihuana und Amphetaminen in Landsberg vor Gericht verantworten. Seit Mai war er aber auf einmal ganz unauffällig.

In Drogenkreisen war er als der „Pro“ bekannt: Die Rede ist von einem 26-jährigen Mann, der jetzt im Landsberger Amtsgericht auf der Anklagebank saß. Er musste sich in zweifacher Hinsicht verantworten: für den Erwerb des Stoffs in zwei Fällen und drei Mal für den Verkauf von Marihuana , wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwarf. Das war im vergangenen Frühjahr gewesen und seither war der Mann der Polizei nicht mehr aufgefallen.

Beim „Gras“ handelte es sich um 1,2 Gramm, die er zwei Mal für je 20 Euro veräußert haben will. Ein weiterer Deal mit zehn Gramm war angebahnt. Dieser kam aber nicht zustande, weil der Interessent plötzlich keine „Kohle“ mehr hatte. Dann verbleiben noch zwei Mal fünf Gramm Amphetamine , die sich der 26-Jährige besorgte. Im Gerichtssaal redete „Pro“ nicht um den heißen Brei herum. Er gab die ihm angekreideten Vergehen weitgehend zu.

Der Polizei fielen zwei Handys in die Hände

In den Dunstkreis der Polizei war der Mann bei Ermittlungen in der Drogenszene geraten. Da fielen den Beamten zwei Handys in die Hände. Im Chatverkehr, den sie darauf vorfanden, tauchte offenbar der Angeklagte namentlich auf – und noch zwei weitere Personen, die mit ihm in Verbindung standen, und zwar als mögliche Abnehmer oder Anbieter des Rauschgiftes. Erwerb und Verkauf gingen, so die Ermittlungen, im März und April vergangenen Jahres über die Bühne.

Seit Mai sei der Angeklagte in Sachen Betäubungsmittel nicht mehr aufgefallen, wunderte sich Richter Michael Eberle. Warum? Das wollte der Mann auf der Anklagebank nicht preisgeben. Er schmunzelte lediglich, beteuerte aber, dass dies tatsächlich so sei. Der Vorsitzende glaubte ihm. Er sagte auch warum: In Verbindung zu seiner letzten Straftat – einer Körperverletzung – waren dem Mann unter anderem 80 Sozialstunden auferlegt worden. Eberle nahm an, dass er diese Auflage nicht erfüllen werde. Er wurde eines Besseren belehrt: Der Mann meisterte diese prompt innerhalb der vorgegebenen Frist.

Zwei Jahre lang muss der Angeklagte drogenfrei leben

Nun kommt auf ihn eine Haftstrafe von neun Monaten zu, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Einbezogen werden drei Monate aus der vorausgegangenen Verurteilung einer Körperverletzung. Das ist nicht alles: Hinzu kommen als Bewährungsauflage eine Geldbuße von 700 Euro an den Bayerischen Landesverband der Gefangenenfürsorge, die Gerichtskosten und zwei Jahre lang der Nachweis, dass er drogenfrei lebt. Das Urteil hat bereits Rechtskraft.