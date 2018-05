25.05.2018

Prozession nur bei schönem Wetter

Vier Altare werden aufgebaut

Die Stadtpfarreien Mariä Himmelfahrt und Zu den Heiligen Engeln laden am Donnerstag, 31. Mai, zur Fronleichnamsprozession in Landsberg ein. Der Festgottesdienst beginn um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, anschließend startet die Prozession, die heuer von der Stadtjugend- und Stadtkapelle begleitet wird. Der erste Altar befindet sich an der Hubert-von-Herkomer-Straße gegenüber dem Klostereck, der zweite an der Kriegergedächtniskapelle in der Katharinenstraße, der dritte am Lechhaus in der Katharinenstraße sowie der vierte Altar am Historischen Rathaus. Die Pfarreien bitten die Vereine aus der Stadt und den Ortsteilen, mit Fahnenabordnungen teilzunehmen. An die offiziellen Vertreter der Stadt ergeht die Bitte, sich hinter dem Traghimmel einzureihen, anschließend folgen die Kirchenverwaltungs- und Pfarrgemeinderatsmitglieder.

In der Stadtpfarrkirche finden der Schlusssegen gespendet und das Te Deum statt. Danach ist bei schönem Wetter ein Frühschoppen im Pfarrhof geplant. Bei Regen fällt die Prozession aus, im Anschluss an den Gottesdienst findet dann eine eucharistische Andacht statt. (lt)

