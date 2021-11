Pürgen

11:03 Uhr

Die Gemeinde Pürgen stellt sich auf Zuwachs ein

Die Gemeinde Pürgen wächst. Deshalb wird auch viel in den Kindergarten investiert. Aber der Zuwachs hat weitere Folgen.

Plus Pürgens Bürgermeister berichtet von einem Anstieg der Einwohnerzahl. Die nötigen Investitionen in Kindergarten und Schule sind dank stabiler Einnahmen möglich. In der Bürgerversammlung stellt sich eine neue Initiative vor.

Von Von Dagmar Kübler

Die Gemeinde Pürgen scheint attraktiv als Standort für Firmen und Wohnort gut verdienender Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen, das zeigte Bürgermeister Wilfried Lechler bei der Bürgerversammlung anhand vieler Zahlen. Eine davon allerdings bekommen die Einheimischen finanziell zu spüren.

