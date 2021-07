Frauenwies: Sorgen auf dem Gnadenhof werden weniger

Plus Der Gnadenhof Frauenwies bei Pürgen steht mehrere Monate kurz vor dem Aus. Nun gibt es positive Entwicklungen.

Janne Kellner hört man es schon an: Die Sorgen sind weniger geworden. Die Betreiberin des Gnadenhofs Frauenwies bei Pürgen kann wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Als die Situation bekannt geworden war, hatte es einige Hilfsangebote gegeben – nicht alle seien zielführend gewesen, aber insgesamt habe sich die Situation verbessert, und das auch dank neuer Mitarbeiter.