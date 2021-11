Pürgen

Straßennamen: Pürgen packt ein heißes Eisen an

Plus In Pürgen gibt es einige Straßennamen gleich mehrfach. Das sorgt für Probleme und kuriose Ereignisse. Jetzt sollen sie umbenannt werden. Bürger dürfen mitreden.

Von Dagmar Kübler und Christian Mühlhause

Was tun, wenn es in einer Gemeinde bis zu vier Mal die gleichen Straßennamen gibt? Dieser Zustand besteht in der Gemeinde Pürgen seit der Gemeindereform, als die ehemals selbstständigen Gemeinden Lengenfeld, Stoffen und Ummendorf 1972 mit Pürgen vereint wurden. Jetzt will Bürgermeister Wilfried Lechler das heiße Eisen anpacken.

