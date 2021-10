Pürgen

05:48 Uhr

Überraschung bei der Ortsumfahrung Lengenfeld

Für die geplante Umgehungsstraße von Lengenfeld wurden im Frühjahr bereits Bäume gefällt. Am heutigen Dienstagabend werden Großaufträge an die Baufirmen vergeben.

Plus Die Auftragsvergaben für die Umgehungsstraße von Lengenfeld sollen am Dienstagabend erfolgen. Der Bürgermeister kündigt Überraschungen an.

Von Margit Messelhäuser

Von „Überraschungen“ spricht Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler bei der Vergabe der Arbeiten für die Umgehungsstraße von Lengenfeld. Bei den Angeboten der Firmen seien einige unerwartete Ergebnisse zutage gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen