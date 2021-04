Pürgen hat auch wegen neuer Umfahrung einen Rekordhaushalt

Plus In Pürgen wird viel Geld für Projekte in die Hand genommen. Die Gemeinde stellt einen Rekordhaushalt auf.

In der Gemeinde Pürgen ist der Aufgabenzettel mit zu finanzierenden Projekten voll. Das macht sich auch im Haushalt bemerkbar, der in der vergangenen Gemeinderatssitzung verabschiedet wurde. Bürgermeister Wilfried Lechler sprach davon, dass ein „Rekordhaushalt“ aufgestellt worden sei. Das Volumen liegt mehr als 65 Prozent über dem des Vorjahres.

Das mit Abstand größte Projekt, dessen Finanzierung sich bis ins Jahr 2023 zieht, ist die Ortsumfahrung von Lengenfeld. Die etwa 3,3 Kilometer lange Umgehungsstraße, wird östlich an Lengenfeld vorbeiführen und soll den Ortsteil vom Verkehr entlasten. Hierfür sind heuer gut drei Millionen Euro und insgesamt 15,3 Millionen Euro für den Tiefbau veranschlagt. Als Bauzeit sind eineinhalb Jahre angesetzt. Starten sollen die Arbeiten im Spätsommer.

Im Zuge des Vorhabens wird in dem Bereich auch beim Hochwasserschutz nachgebessert. Entlang der neuen Ortsumfahrung wird eine Schutzmulde errichtet, die den Ort vor Hochwasser des Wehrbachs schützen soll. Diese beginnt südlich des Ortes und leitet im Hochwasserfall das Wasser um den Pürgener Ortsteil herum bis zum Hofstetter Frauenwald, sofern das Wasser nicht schon in der Mulde versickert. In Lengenfeld gab es immer wieder Probleme mit Oberflächenwasser, das aus Richtung Thaining und Vilgertshofen nach Norden fließt. Kostenpunkt hier: zwei Millionen Euro. Auch zwischen Pürgen und Ummendorf muss die Gemeinde beim Hochwasserschutz nachbessern, sagt Bürgermeister Wilfried Lechler. „Das Rückhaltebecken des Dümpfelgrabens ist zu klein.“

Verbessert werden soll auch die Infrastruktur bei der Internetanbindung. Grundschule und Rathaus sollen eine Glasfaseranbindung bekommen und auch für den Ausbau im Gemeindegebiet ist heuer eine sechsstellige Summe eingeplant, wobei der Freistaat einen hohen Förderzuschuss gewährt.

Der SV Lengenfeld bekommt eine neue Flutlichtanlage. Foto: Julian Leitenstorfer

Freuen können sich zwei Sportvereine. Der SV Lengenfeld will eine Flutlichtanlage errichten und ans Vereinsheim anbauen. Dafür wurden ebenso 100000 Euro eingestellt im Haushalt wie für die Tennishalle, die der TC Pürgen, wie berichtet, bauen will. „Ob die Halle heuer wirklich noch gebaut wird oder erst 2022, steht noch nicht fest“, sagt der Bürgermeister.

Investiert wird auch bei den Feuerwehren. Stoffen soll ein neues Löschfahrzeug (HLF 10) bekommen. Dafür wurden heuer entsprechende Planungsmittel eingestellt. Die große Summe für das Fahrzeug wird dann 2022 fällig. Bereits heuer soll beim Feuerwehrhaus in Ummendorf gehandelt werden. Hier soll der Gebäudetrakt, in dem sich unter anderem die Schulungsräume befinden entweder saniert oder abgerissen und neu gebaut werden. Die Entscheidung dazu steht laut Wilfried Lechler aber noch aus.

Beim Feuerwehrhaus in Ummendorf besteht Handlungsbedarf. Kommandant Andreas Schneider zeigt die Pläne. Foto: Julian Leitenstorfer

Handlungsbedarf besteht auch beim Thema Wohnraum. Die Gemeinde plant, Grundstücke zu erwerben, sowie weitere Flächen, die noch zu Bauland gemacht werden können, zu kaufen. Angesetzt sind dafür knapp 1,8 Millionen Euro. Weitere 1,1 Millionen Euro werden für die Erschließung zweier Baugebiete in Stoffen und Pürgen sowie noch zu erledigender Arbeiten im Gewerbegebiet Pürgen Nord II fällig. Gegenfinanziert werden soll das Ganze durch den Verkauf von 16 in Bauplätzen in Stoffen in diesem Jahr und elf in Pürgen im kommenden Jahr. Hier soll jeweils eine Million Euro eingenommen werden.

In Betrieb genommen wurde jetzt, wie berichtet, der Kindergarten in Lengenfeld. Viele Rechnungen werden aber noch fällig. Hierfür sind zwei Millionen Euro im aktuellen Haushalt angesetzt sowie Fördermittel von etwas mehr als 50 Prozent auf der Einnahmenseite.

Bürgermeister Wilfried Lechler ist zufrieden

Trotz der zahlreichen Projekte, die gestemmt werden sollen, ist Bürgermeister Wilfried Lechler zufrieden: „Wir sind eine gesunde Gemeinde und haben gute Gewerbebetriebe und Bürger die gut verdienen und entsprechend Einkommenssteuer bezahlen.“ Aus der Portokasse kann die Gemeinde das allerdings nicht aufbringen. Die Rücklagen werden aufgebraucht und es ist eine Kreditaufnahme von bis zu 1,8 Millionen Euro vorgesehen. „Ich denke aber nicht, dass wir diese Summe komplett ausschöpfen werden und alle Projekte so weit sind, dass diese 2021 finanziert werden müssen“, erläutert der Bürgermeister.

Wilfried Lechler geht davon aus, dass sich der Schuldenstand von Jahresbeginn 2021 bis Jahresbeginn 2023 um knapp eine Million Euro auf 1,7 Millionen Euro erhöhen wird und dann wieder sinkt. Der Haushalt wurde einstimmig und ohne Diskussion von den Gemeinderäten bewilligt.

