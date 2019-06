vor 28 Min.

Puls: Das Open Air mit der Kaltenberger Atmosphäre

Plus Bekannte Bands, ein vielseitiges Rahmenprogramm und eine einzigartige Location: Macht das für die Besucher das Besondere beim Puls Open Air in Kaltenberg aus?

Von Kiara Lachmann

Auf dem Campingplatz findet gerade eine Wasserschlacht statt, während auf dem Festivalgelände ein Musik Act auftritt und die ganze Menge feiert. Viele Gruppen spielen Bier Pong, während andere an einem Workshop zum Thema Fair Fashion teilnehmen. Das alles fand am Wochenende auf dem Puls Open Air in Kaltenberg statt. Doch was ist eigentlich so besonders an diesem Festival, dass es dieses Jahr über 11.000 Besucher hatte?

Mystisch bis modern „Ich finde, die Location ist das Besondere. Das Schloss mit einer etwas mystischen Stimmung und dann die modernen Dekorationen und die Musik“, erklärt Tabea Oppelt. Die 18-Jährige ist dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Puls-Festival. „Mein persönliches Highlight war der Auftritt der Band Leoniden am Freitagabend. Alle haben getanzt und zusammen gefeiert, es war einfach super schön.“ An den Workshops, die auf dem Festivalgelände stattgefunden haben, hat die Windacherin aber nicht teilgenommen. „Die Themen an sich fand ich schon interessant, aber mir war es dann doch wichtiger, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen.“ Damit bei ihr Festivalstimmung aufkommt, braucht sie nur ihre Freunde und gute Musik, sagt sie. Der 19-jährige Gabriel Messoudi aus Geltendorf war dieses Jahr das zweite Mal auf dem Puls-Festival. „Es ist schon toll, eines der größten bayerischen Festivals in direkter Nähe zu haben.“ Dass neben Musik auch Workshops oder Podcasts angeboten werden, wusste der 19-Jährige aber nicht. „Irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen, da habe ich mich wohl nicht genug informiert. Themen wie Trends im Deutsch-Rap hätten mich aber eigentlich schon interessiert.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein solches Festival ist wie ein Urlaub „Für mich ist das Zusammensein mit meinen Freunden auf einem Festival wie Urlaub“, sagt Melanie Muik aus Erpfting. „Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal hier und es gefällt mir richtig gut.“ Die 18-Jährige findet es besonders gut, dass die Bühnen und der Campingplatz getrennt sind. „So kann man entscheiden, wann man tanzen und feiern möchte und wann man sich zum Beispiel in die Sonne legen und seine Ruhe haben möchte.“ Melanie waren zwar vorher nicht viele der Musiker und Bands bekannt, doch auf einen Act hat sie sich besonders gefreut. „Ich höre super gerne KitschKrieg und der Auftritt am Freitag war für mich das Schönste.“ Die 18-jährige Alina Bischof aus Windach hat seit Freitag ihr Abitur und feiert nun mit ihren Freunden. „Als wir unsere Noten bekommen haben, waren wir alle in Feierlaune.“ Für sie ist das Besondere am Puls Festival das Gelände selbst. „Das Schloss mit den vielen Lichtinstallationen hat einfach eine ganz eigene Atmosphäre“, sagt sie. „Aber auch alle, die auf dem Festival arbeiten, oder auch die Security sind sehr freundlich und das trägt auch dazu bei, dass ein Festival gut ist.“ Die Freunde sind noch ein bisschen wichtiger als die Nachhaltigkeit „Bei mir kommt richtige Festivalstimmung auf, wenn ich abends gemeinsam mit meinen Freunden vor dem Zelt sitze und Musik höre“, erklärt Dave Schenker aus Schondorf. Der 18-Jährige ist zum ersten Mal auf dem Open Air in Kaltenberg. „Das Besondere am Puls ist meiner Meinung nach die altertümliche Location mit den modernen Lichtern.“ Die Idee, auch Workshops und Podcasts auf einem Festival anzubieten findet er gut und auch Themen wie Nachhaltigkeit seien wichtig. „Aber mir war es dann doch wichtiger Zeit, mit meinen Freunden zu verbringen.“ Der 23-jährige Fabian Simeck hat an dem Workshop „Plastikfrei leben“ teilgenommen, war aber nicht ganz überzeugt. „Die Ansätze und das Thema selbst finde ich gut und auch wichtig, aber es ging viel darum, wie man Plastikmüll beim Schminken vermeiden kann und das hat mich dann eben überhaupt nicht interessiert“, erklärt der Dingolfinger. „Ich kannte vorher auch nur ungefähr drei der Musik Acts, aber auf die Band ,Dicht & Ergreifend’ habe ich mich besonders gefreut.“ Für den 23-Jährigen ist auch die Location, in der das Puls Festival stattfindet, das Besondere an diesem Festival. „So ein tolles Gelände findet man nirgendwo anders und das macht das Puls-Festival einzigartig.“ Und hier gibt es noch mehr Festivalatmosphäre: Unsere Bildergalerie 72 Bilder Endspurt beim PULS Open Air in Kaltenberg Bild: Thorsten Jordan Auch für Polizei und Rettungsdienste war es eine angenehme Stimmung. So vermeldeten die Ordnungshüter lediglich einzelne Fälle des Drogenmissbrauchs. BRK-Einsatzleiter Steffen Schweckhorst war mit seiner „Klientel“ zufrieden: „Es war ein ruhiges Festival ohne größere Zwischenfälle.“ Ein Open Air mit vielen Bissen Dabei zählt ein Schlüsselbeinbruch wohl zu den unbedeutenderen Verletzungen. Andreas Lehner, Kreisgeschäftsführer des BRK: „Wir hatten dafür heuer enorm mit Zeckenbissen zu tun.“ Eine Person schlug dabei andere um Längen: „Wir mussten einen Festivalgast mit 13 Zeckenbissen ins Krankenhaus bringen.“

