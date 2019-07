vor 1 Min.

Rad mal anders: Pumpen statt Treten in Landsberg

Die Alpenvereinssektion Landsberg feiert heuer ihr 130-jähriges Bestehen. Grund genug zu zeigen, was alles gemacht wird. Das LT war bei den Mountainbikern dabei.

Von Stefan Huber

Mit der richtigen Technik biken, darum ging es bei einem von vielen Programmpunkten zum Jubiläum der Alpenvereinssektion Landsberg. Zum 130-jährigen Bestehen hatten sich die Verantwortlichen bei ihren Aktionstagen einiges einfallen lassen, um zu zeigen, dass es beim Alpenverein um mehr geht als nur um Berge und Wandern.

Neben klassischen Angeboten wie Klettern oder Paddeln stand gleich am ersten Tag eine der Trend-Sportarten auf dem Plan: Mountainbiken. Auf einem speziellen, so genannten Pumptrack-Parcours konnten sich Jugendliche und Erwachsene auf dem Sportplatz des Ignaz-Kögler-Gymnasiums daran versuchen, diesen Parcours möglichst schnell zu bewältigen. Die Landsberger „Fahrbar“ unterstützte die Aktion mit voll gefederten „Fully’s“ und mit fachkundigem Personal. Sie stellte den Besuchern mit Robert Peuker und Franz Triebel zwei junge, erfahrene Mountainbiker für die Betreuung zur Seite.

Nur auf den ersten Blick leicht

Was von außen betrachtet auf den ersten Blick leicht aussah, entpuppte sich beim Ausprobieren als anspruchsvolles Manöver zwischen den Kurven und über den Bodenwellen. Der Parcours verlangte sogar Single-Trail erfahrenen Mountainbikern einiges an Geschicklichkeit ab. Trotz genauer Einweisung gelang zwar die Umrundung des Parcours, aber so richtig Tempo konnte nicht jeder aufnehmen – und ohne Treten ging es auch nicht.

Zwar ist die Durchquerung der Kurven mit einem 29-Zoll-Bike weit schwieriger als mit einem kleineren Kinder-Bike, trotzdem stellten sich die Kids im Vergleich zu Erwachsenen schneller und leichter auf die Anforderung des Pumptracks ein. Der Pumptrack wurde von den Kindern und Jugendlichen trotz hoher Temperaturen sehr gut angenommen. Franz Triebel erklärte, worauf es ankommt: „Pump ist eine Technik, die es ermöglicht, Geschwindigkeit zu machen, ohne dabei zu treten. Die Kids bekommen den Bogen mit dem „Pumpen“ auf jeden Fall schnell raus.“ Da konnten die Großen nur staunen.

Permanent in den Pedalen

Der Vorteil der Pump-Technik im welligen Gelände sei, dass man sich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren könne. Der Fahrer drückt beim Abwärtsfahren nach den Bodenwellen den Lenker samt gefederter Gabel mit den Händen kräftig nach unten. Dabei sitzt man nicht auf dem Sattel, sondern steht permanent auf den Pedalen. Durch diesen Hub nach unten wird das Bike beschleunigt – vergleichbar in etwa mit dem Schiffschaukeln. Wie es geht, zeigte Franz Triebel auf eindrucksvolle Weise. Ohne auch nur ein einziges Mal in die Pedale zu treten, nahm er nur durch das „Pumpen“ schnell Fahrt auf. Er beschleunigte immer mehr und mehr, bis es ihn fast aus den Kurven trug.

Franz Triebel wünscht sich, dass es auch in Landsberg so einen Pumptrack fest installiert gäbe. Für den Mountainbike-Nachwuchs wäre das sicher begrüßenswert. Denn neben dem Spaß beim Beschleunigen und Springen erhöhe die Anwendung der richtigen Mountainbike-Technik zudem den sicheren Umgang mit dem Gerät. „Hier ist so viel Potenzial, es fahren so viele Kids Fahrrad. Und das Mountainbiken kommt immer mehr in Mode“, sagt Triebel.

