Radfahren in der Fußgängerzone wird doch wieder erlaubt

Bislang war in der temporären Fußgängerzone in Dießen Radfahren nicht erlaubt. Ab sofort ist dürfen Radler wieder durch und müssen nicht absteigen,

Von Dominic Wimmer

Seit wenigen Wochen ist die Fußgängerzone auf Probe in der Dießener Mühlstraße und am Untermüllerplatz in Betrieb. An Wochenenden (ab Samstagnachmittag bis Sonntagabend) und an Feiertagen müssen Autos draußen bleiben. Das hat bereits für einige Diskussionen gesorgt. Bisher sah die Regelung außerdem vor, dass auch Radfahren in dem Bereich nicht erlaubt ist.

Bis zum Wochenende sollen die neuen Schilder stehen

Am Montagabend hat der Marktgemeinderat mehrheitlich beschlossen: Radfahrer dürfen in der Fußgängerzone doch fahren und müssen nicht absteigen. Mit 16:6 Stimmen fiel dieser Beschluss. Die entsprechende Beschilderung soll bis zum Wochenende erfolgen.

Die Befürworter argumentierten, dass es nur schwer vermittelbar sei, dass man in den stark frequentierten Seeanlagen radeln dürfe und in Mühlstraße und am Untermüllerplatz nicht.

