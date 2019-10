Radfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Plus Eine Seniorin will bei Altenstadt mit ihrem Fahrrad abbiegen. Dabei übersieht sie ein Auto und stürzt.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag bei Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau ereignet. Dabei ist eine 79-jährige Radfahrerin aus dem Altlandkreis Schongau ums Leben gekommen.

Die Frau stirbt noch an der Unfallstelle

Wie die Polizei meldet, übersah die Frau an einer Einmündung zur B472 das Auto mit Anhänger eines 58 Jahre alten Mannes aus Peißenberg. Die Seniorin, die einen Fahrradhelm trug, touchierte mit ihrem Fahrrad das Fahrzeuggespann und kam dadurch zu Sturz. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens zur Klärung des genauen Unfallhergangs. Die Bundesstraße musste laut Polizei mehrere Stunden komplett gesperrt werden.