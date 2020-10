vor 7 Min.

Radfahrerin übersieht bei Hofstetten ein Auto und wird frontal erfasst

Unfall bei Hofstetten: Beim Überqueren einer Straße übersieht eine Radfahrerin ein Auto. Sie wird erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert.

Ihren zweiten Geburtstag kann eine 76 Jahre alte Frau feiern, die am Mittwochnachmittag bei Hofstetten von einem Auto erfasst worden ist. Wie die Polizei mitteilt, querte die Frau gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec die Kreisstraße LL23, die von Utting nach Pürgen führt, im Bereich eines asphaltierten Feldweges. Dabei übersah sie einen aus Richtung Finning kommenden SUV eines 58-Jährigen. Sie wurde frontal erfasst und über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Das Fahrrad lag rund 15 Meter weit von der Unfallstelle entfernt.

Glücklicherweise wurde die Damen durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt. Sie erlitt Prellungen im Schulterbereich sowie an der Hüfte und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (lt)

