Radlstadt? Nur Schulnote „ausreichend“

Der ADFC macht einen bundesweiten Test. So schneidet Landsberg ab

Über 170000 Menschen haben im Herbst 2018 am großen ADFC-Fahrradklima-Test in Deutschland teilgenommen und die Fahrradfreundlichkeit ihrer Wohnorte bewertet. Landsberg hat sich bei den Städten mit einer Größenordnung von 20000 bis 50000 Einwohnern mit einer Gesamtbewertung (Schulnote) von 4,1 im Vergleich zum 2016er-Ergebnis von 3,9 etwas verschlechtert und nur den 227. Rang von 311 Städten in Deutschland und den 24. Rang von 33 bayerischen Städten erreicht. Das teilt der ADFC-Kreisverband mit.

Im Städtevergleich beurteilten die 134 Landsberger Teilnehmer des ADFC-Tests folgende Punkte besonders positiv: die in Gegenrichtung für Radfahrer geöffneten Einbahnstraßen, dass Jung und Alt mit dem Rad fährt und die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Im Vergleich mit anderen Städten wurde auch die Reinigung der Radwege 0,3 Punkte besser empfunden. Negativ bewertet wurden die Führung an Baustellen, die zu geringe Breite der Radwege und die mangelnde Fahrradförderung in jüngster Zeit.

Beste bayerische Stadt (20000 bis 50000 Einwohner) ist Memmingen mit Note 3,4. Ebenfalls gut abgeschnitten haben Königsbrunn (Note 3,4) und Bad Wörishofen (10000 bis 20000 Einwohner) mit Note 3,2. Deutschlandweit beste Großstadt ist erstmals Karlsruhe mit Note 3,15.

In Dießen hatten – wie berichtet – 61 Radfahrer am Test teilgenommen. Sie gaben der Marktgemeinde eine Note von 4,1. Damit belegt Dießen den 150. Rang von 186 Orten vergleichbarer Größe in Deutschland und den 29. Rang von 36 derartigen Orten in Bayern. Die Kommentare der Teilnehmer fordern vor allem Fahrradwege nach Fischen und Raisting sowie Schutzstreifen für Radfahrer. (lt)

