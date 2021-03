Radweg in Landsberg: Ein Ausbau ist nicht notwendig

Plus Zwischen Landsberg und Kaufering soll für viel Geld ein Radweg gebaut werden. Doch es gibt eine gute Alternative, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Mit den Radwegen in ihrer Stadt sind viele Landsberger unzufrieden. Der Radweg entlang der Augsburger Straße mit seinen vielen gefährlichen Ein- und Ausfahrten wird immer wieder als Negativbeispiel genannt. Stadt und Landkreis sind auf der Suche nach einer Alternative fündig geworden und wollen einen bestehenden Feld- und Waldweg entlang der Bahnlinie Landsberg-Kaufering asphaltieren. Doch das ist überhaupt nicht notwendig.

Die Stadt Landsberg würde sich viel Geld sparen

Zumindest auf Landsberger Flur kann der bestehende Weg auch von Alltagsradlern bei fast jedem Wetter genutzt werden, erst auf Kauferinger Grund müsste der Feldweg an die Radnutzung angepasst werden. Und wenn es schneit und der Abschnitt am Waldfriedhof nicht geräumt werden kann, können die Radfahrer einen anderen Weg nutzen. Denn kurz vor dem Waldfriedhof kann die Autobahnbrücke unterquert werden und an der Straßenmeisterei vorbei geht es zum Radweg entlang der früheren B17. Dieser Weg ist asphaltiert und kann geräumt werden. Auf diese Weise spart sich die Stadt viel Geld für den Ausbau des Feld- und Waldwegs und werden jene Wildbienenarten geschützt, deren Nisthöhlen unter dem Asphalt verschwinden würden.

