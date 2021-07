16-Jähriger wird in Ramsach von Traktoranhänger überrollt

In Ramsach überrollt ein Traktoranhänger einen 16-Jährigen. Sein Vater ist bei dem Unfall dabei.

Schwerer Unfall im nördlichen Landkreis: Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg und sein 16-jähriger Sohn waren am Samstag zusammen mit einem Traktor in Ramsach unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Der 16-Jährige saß neben seinem Vater auf dem seitlichen Sitz.

Durch die offene Bauweise des Traktors und eine Unachtsamkeit des 16-Jährigen stürzte dieser rücklings von dem Sitz auf die Fahrbahn. Dort blieb er liegen und wurde von dem am Traktor mitgeführten Anhänger überrollt. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen am gesamten Oberkörper zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht, informiert die Landsberger Polizei. (lt)

