Rassismusvorwürfe gegen die Landsberger Ausländerbehörde

Plus Zuletzt gab es Diskussionen, weil ein Sicherheitsdienst die Mitarbeiter in der Landsberger Behörde schützen soll. Allerdings üben ehrenamtliche Asylhelfer massive Kritik.

Ein Sicherheitsdienst soll in der Ausländerbehörde des Landratsamts Mitarbeiter vor Übergriffen schützen. So will es der Kreisausschuss, nachdem die Leiterin der Behörde von Drohungen und verbalen Entgleisungen gegen die Beschäftigten berichtet hatte. Nun wird aber auch infrage gestellt, ob ein Sicherheitsdienst die alleinige Antwort darauf sein kann. Dazu hat sich unter anderem Grünen-Stadtrat Jost Handtrack zu Wort gemeldet, der Referent für ausländische Mitbürger und Asylbewerber ist. Außerdem war in den vergangenen Monaten immer wieder auch Kritik daran geübt worden, wie sich Behördenmitarbeiter gegenüber Asylsuchenden verhalten.

Ganz massiv wurde das bei einem Treffen der ehrenamtlichen Koordinatoren im Februar geäußert. Im Protokoll wird eine Teilnehmerin zitiert, die davon sprach, „dass die Sprache im Landratsamt beschämend und sarkastisch sei“. So sei der Satz gefallen: „Die Männer heiraten doch eh alle deutsche Mädchen und bekommen so die deutsche Staatsangehörigkeit.“ Menschen mit dunkler Hautfarbe müssten zudem länger warten als solche mit heller Hautfarbe. Viele Migranten gingen nur noch in Begleitung ehrenamtlicher Helfer an den Schalter.

Einen Monat später wurde erneut Kritik an den Mitarbeitern in der Ausländerbehörde protokolliert: Kunden würden abweisend behandelt, Mitarbeiter vergriffen sich im Ton. Die vom Besprechungsfenster abgewandte Sitzordnung zeige, dass die Mitarbeiter eigentlich keinen Kontakt mit den Kunden wünschen.

So reagiert das Landratsamt

Das Landratsamt weist die Vorwürfe zurück: „Den Mitarbeitern ist die besondere Situation und die Bedeutung ihrer Entscheidungen für die Betroffenen sehr bewusst. Sie handeln mit der erforderlichen Sensibilität. Sie erfüllen dabei den Willen des Gesetzgebers.“ Dass dies bei Betroffenen und Helfern auf Unverständnis stoße, sei nachvollziehbar, „berechtigt aber selbstverständlich nicht, verbal und gar körperlich Mitarbeiter der Ausländerbehörde anzugreifen“. Durch räumliche und organisatorische Veränderungen seien die Wartezeiten verkürzt worden. Beim jüngsten Treffen der Helfer am 14. Mai sei der Ausländerbehörde „durchwegs Verständnis und Anerkennung zugesprochen worden“.

Stadtrat Jost Handtrack erklärt, man müsse auch die Hintergründe für aggressive Verhaltensweisen sehen. Deswegen stelle sich für ihn die Frage: „Brauchen wir eine Security oder sollte man nicht über die Schiene Sozialpädagogen Konflikte abbauen?“

Da sei zum einen die Bürokratie, die gerade Ausländer oft überfordere, erklärt beispielsweise Rita Selvi, die in der Gemeinde Vilgertshofen Asylbewerber betreut und bei Behördengängen begleitet: „Vielleicht sollte man jemanden anstellen, der beim Ausfüllen von Formblättern hilft, anstatt einen Sicherheitsdienst zu beschäftigen. Die Kunden würden oft schnell abgefertigt und häufig ende ein Behördengang ohne Ergebnis. Selvi: „Es entstehen natürlich Aggressionen, wenn man gegen Wände läuft.“ Als gute Sache empfand Selvi einen Praktikanten, der die Behördenbesucher im Vorraum als eine Art „Welcome Manager“ begrüßte und sie anleitete, eine Nummer zu ziehen.

Auch das Zusammenleben ist schwierig

Ein ehrenamtlicher Asylhelfer aus Landsberg, der namentlich nicht genannt werden will, sagt: „Das Landratsamt ist eine Behörde und hat Vorgaben durch die Regierung und wenig Spielräume.“ Wie die Arbeit im Ausländeramt beurteilt werde, hänge oft auch vom persönlichen Verhältnis von Betreuern und Flüchtlingen ab. Es sei nun mal auch so, dass ein Behördenmitarbeiter nicht alles glaube, was ein Geflüchteter erzähle. Er selber habe bislang keine schlechten Erfahrungen in der Ausländerbehörde gemacht. Probleme gebe es oft auch, wenn Flüchtlinge in andere Unterkünfte verlegt und Zimmer gewechselt werden müssen. Schwierig sei das Zusammenleben auf engem Raum bei unterschiedlichen Bedürfnissen von Personen, die (zu unterschiedlichen Zeiten) arbeiteten und solchen, die dies nicht tun.

Ein zweiter Problemkreis ist der Status abgelehnter Asylbewerber, die schon Jahre hier sind, aber ihre Identität nicht nachweisen oder nachweisen können. In diesen Fällen erteilt das Landratsamt keine Arbeitserlaubnis oder entzieht sie.