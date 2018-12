14:50 Uhr

Raureif, Lichterglanz und Sonnenschein

Es war ein überraschendes Weihnachten. Vor allem das Wetter überraschte uns - und zeigte sich auch von seiner besten Seite.

Weihnachten brachte viele Überraschungen – nicht nur in Form von Geschenken, sondern auch beim Wetter. So stürmte und regnete es noch am Heiligabend, doch viele ließen sich dann am ersten Weihnachtsfeiertag nicht davon abhalten, einen Spaziergang zu machen und wurden mit dem Anblick der putzigen Frischlinge im Wildpark belohnt.

Die Frischlinge sind da

Zwei Bachen, also weiblichen Wildschweine, haben geworfen, erzählt der Leiter des städtischen Forstamtes, Michael Siller: „Pünktlich zum Weihnachtsfest sind die Frischlinge da.“ Wer also dieser Tage einen Ausflug in den städtischen Park am Lech macht, hat gute Chancen, kleine Wildschweine zu sehen.

Das Wetter gestern - mit viel Raureif und Sonnenschein _lockte dann noch mehr Spaziergänger an die Sonne. Ein echt traumhaftes Weihnachtswetter, dass unser Fotograf Julian Leitenstorfer auch zum Spazierengehen einlud. Hier einige Impressionen.

Themen Folgen