Raus aus dem Corona-Tief

Die Schauspielerin Beate Maes und die FDP Landsberg starten die Aktion „Vergiss mein nicht“ für Kinder und Jugendliche

Von Daniel Weber

Das Schülersein ist momentan nicht das, was es vor Corona war. Kein Herumtoben in der Pause, keine Treffen nach den Hausaufgaben, kein Training im Verein – die Kinder und Jugendlichen können zurzeit kaum etwas miteinander unternehmen und Freunde nur auf dem Bildschirm sehen. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Landsberger FDP die Aktion „Vergiss mein nicht“ gestartet. In Onlineworkshops mit Schauspielercoach Beate Maes könnten Kinder lernen, wie „sie sich im Handumdrehen aus schlechter Laune und Niedergeschlagenheit befreien können“.

Die FDP Landsberg sei auf diese Idee gekommen, weil den Mitgliedern von den Bürgern immer wieder zugetragen worden sei, dass besonders Kinder unter der Corona-Krise leiden, sagt FDP-Stadtrat Tom Bohn, der mit Beate Maes verheiratet ist. Man habe so ein schnelles Hilfsangebot schaffen wollen, um die Zeit zu überbrücken, bis es öffentliche Unterstützung für die betroffenen Kinder gibt. „Wegen der Pandemie haben wir weniger Kontakte, sind mehr alleine, öfter am Smartphone, bei Treffen sehen wir nicht das ganze Gesicht des Gegenübers“, so Maes. „Das macht etwas mit dem Körper und mit dem Denken.“ Man fühle sich weniger lebendig, sei weniger inspiriert, weniger wach, man ziehe sich immer mehr in sich selbst zurück.

„Während meiner Zusammenarbeit mit jugendlichen Darstellern, die ich an Filmsets gecoacht habe, konnte ich beobachten, dass sie für bestimmte Schauspieltechniken extrem zugänglich sind, und auch über die schauspielerische Tätigkeit hinaus von den Übungen profitieren“, sagt Beate Maes, die selbst Schauspielerin ist. Sie will nun kostenlos drei Onlinestunden für je zehn Kinder anbieten.

„Ich stelle den Jugendlichen einzelne künstlerische Werkzeuge aus dem Schauspieltraining vor, die über Gedanken und Bewegungen funktionieren“, erklärt Maes. „Es geht um das Verändern eines Gedankens und die Bewegung im Körper, die daraus resultiert. Oder um eine Bewegung, die man absichtlich macht, um einen Zustand wie Selbstbewusstsein oder Wachheit zu erzeugen.“ Für diejenigen, die sich wenig darunter vorstellen können, dass Gedanken den Körperzustand beeinflussen, hat die Trainerin ein Beispiel parat: „Stellen Sie sich ganz genau vor, wie sie eine saftige Zitronenscheibe in der Hand halten. Sie knicken sie, dann nehmen Sie das Fruchtfleisch in den Mund. Nun beißen Sie hinein. Wenn Sie sich fest darauf konzentriert haben, wird Ihnen bei dieser Vorstellung das Wasser im Mund zusammenlaufen.“

Solche Impulse werde sie kombinieren und den Kindern zeigen, wie sie steuern können, wie sie sich fühlen. „Wenn man es öfter macht, gewöhnt man sich daran, es wird irgendwann zu einem Reflex, zu einer Veränderung der Person.“ Menschen, die zu Ängsten oder Schüchternheit neigten, könnten das mit solchen Übungen verändern. Das Ziel des Workshops ist, den negativen Folgen des Homeschoolings entgegenzuwirken: die persönlichen Kraftquellen der Schüler anzuregen und nachhaltig zu aktivieren, und damit die Möglichkeiten für die mentale und kreative Entfaltung innerhalb der aktuellen Begrenzungen maximal auszuschöpfen. (dawe)

Die Kurse finden von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. März, jeweils ab 18 Uhr über die App Zoom statt. Eine Anmeldung ist per Mail an beate@maescoaching.de möglich.

