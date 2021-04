vor 17 Min.

Reaktionen: „Am Landsberger Sprungturm die Kindheit verbracht“

Plus Der Abriss des Sprungturms stellt die Landsberger vor vollendete Tatsachen. SPD-Stadtrat Felix Bredschneijder erklärt das Vorgehen. Die LT-Leser reagieren sauer und bestürzt.

Von Alexandra Lutzenberger

Eigentlich nur eine Menge Stahl, so ein Sprungturm. Aber der Abriss des Inselbad-Sprungturms traf viele Landsberger mitten ins Herz (LT berichtete). Denn wie Erich Schmid vom Verein Lechstrand richtig sagt: Am Springerbecken haben viele Landsberger ihre Kindheit verbracht. Jetzt ist der Turm Geschichte. Zu alt, marode. Und das versteht auch jeder. Allein die Tatsache, wie es kommuniziert wurde, irritiert, denn nicht mal alle Stadträte waren darüber informiert worden. Machen die Stadtwerke, was sie wollen? Haben die Stadträte keinen Einfluss darauf? Hierzu einige Stellungnahmen unter anderem vom Dritten Bürgermeister und Verwaltungsrat der Stadtwerke Felix Bredschneijder ( SPD). Auch unsere Leser waren in den Sozialen Medien sehr traurig über diese Form des Abschieds.

Themen folgen