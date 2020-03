Reaktionen auf Hoffenheim-Bayern: „Ein Zeichen für den Fußball“

Plus In Hoffenheim wird Vereinsmäzen Dietmar Hopp von Bayernfans beleidigt. Wie Fußballer und Funktionäre aus dem Landkreis Landsberg den Vorfall sehen.

Das hat es in der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben: Die Spieler von Hoffenheim und Bayern München spielen sich die letzten gut zehn Minuten der Partie am Samstag nur mehr den Ball gegenseitig zu. Der Grund: Bayern-Fans hatten ein Schmähplakat gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie mit 6:0 für Bayern schon lange entschieden. Das LT hat bei Fußballern und Bayern-Fans nachgefragt, wie sie die Aktion fanden.

Als „unterste Schublade“ bezeichnet Alexander Wilbiller die Aktion der sogenannten Bayern-Fans. Wilbiller, der für Igling spielt und Mitglied in einem Bayern-Fanclub ist, hätte sich gewünscht, dass „noch mehr Bayern-Fans aus diesem Block herausgegangen wären, damit die Bösewichte isolierter gewesen wären“. Aber Wilbiller gibt auch zu bedenken, dass vielleicht gar nicht alle, die dort standen, wussten, was auf dem Plakat zu sehen ist. „Ich kenne solche Aktionen aus Barcelona oder Madrid. Da heißt es dann, man soll mit hochhalten. Man steht dann unter der Folie und weiß gar nicht was draufsteht.“

Er hofft, dass man die Drahtzieher ausfindig machen kann und diese eine „saftige Geldstrafe erhalten. Von mir werden sie auch öffentlich an den Pranger gestellt“. Die Aktion der beiden Teams, glaubt Wilbiller, könnte Signalwirkung haben. „Ich denke, das hat was gebracht.“

Da ist sich Sven Kresin , Trainer der Landsberger Bayernliga-Fußballer, nicht so sicher. „Ich glaube, diese Typen haben noch gelacht, weil die Fußballer zehn Minuten im Regen gestanden sind.“ Auch er wünscht sich eine harte Bestrafung der Täter. Dabei könnte er sich auch vorstellen, nicht nur die Täter selbst, sondern auch deren Freunde und Familien mit einem Stadionverbot zu belegen. „So könnte eine gewisse Gruppendynamik entstehen.“

Bild: Thorsten Jordan

Eine harte Bestrafung wünscht sich auch Christian Erdle , Obmann der Schiedsrichtergruppe Ammersee /FFB. Und er begrüßt das Verhalten beider Mannschaften sowie des Schiedsrichters nach der zweiten Unterbrechung. „Sonst hätte man das Spiel abbrechen und neu ansetzen müssen. Dann hätten diese Typen nur noch mal eine Plattform erhalten.“ Dass man inzwischen härter durchgreift und Spiele bei solchen Aktionen unterbricht, geht für Erdle in die richtige Richtung. Wenn auch mit Verspätung: „Wenn ein ganzes Stadion gebrüllt hat ,Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht’ wurde nicht reagiert. Aber jetzt gibt es die Vorgabe vom DFB , dass Unsportlichkeiten auf dem Platz gleich bestraft werden.“ Für ihn war die Aktion „ein Zeichen für Dietmar Hopp und für den Fußball.“ Warum Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp immer wieder diffamiert wird, kann sich Christian Erdle nicht erklären: „Man muss doch nur Chelsea oder Paris anschauen.“

Bild: Thorsten Jordan

Nicht nur auf den Fußball beschränken will Heinz Eckl , Kreisvorsitzender der Gruppe Zugspitze , das Problem. „Wir haben einen Rechtsruck in der Gesellschaft, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.“ Auch in den Amateurklassen haben man viel zu tun, um die Spiele ohne Zwischenfälle über die Bühne zu bringen. Deshalb sei eine Aktion wie der „Nicht-Angriffs-Pakt“ zwischen Hoffenheim und Bayern angebracht gewesen. „ Bayern München wird vom DFB eine saftige Strafe bekommen. Am besten wäre es, man könnte dafür sorgen, dass die Täter die Rechnung begleichen müssen.“