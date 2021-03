08:06 Uhr

Realität oder Panne? Keine Corona-Neuinfektion im Landkreis Landsberg

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg im Vergleich zum Vortag keine neue Infektion mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert sinkt nur leicht.

Von Dominic Wimmer

Das klingt nach guten Nachrichten: Am Dienstagmorgen ist die Anzahl der Corona-Infektionen im Vergleich zum Montag unverändert geblieben. Das ging aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Das RKI veröffentlicht jeden Tag die aktualisierten Datensätze zu Neuinfektionen, Inzidenzwerten, Sterbefällen etc., die am Vortag von den Gesundheitsämtern gemeldet worden sind. Stand Dienstagmorgen ist im Vergleich zum Montag keine neue Infektion hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie demnach 3051 Menschen mit SARS-CoV-2 im Landkreis Landsberg angesteckt.

Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg geht leicht zurück

Woran könnte es liegen? Entweder ist tatsächlich kein positiver Corona-Fall nachgewiesen worden oder es hängt mit der Verzögerung der Meldedaten zusammen. Zudem gibt es rund um die Wochenenden ein verringertes Testgeschehen.

Wie das Landratsamt Landsberg am Dienstagmorgen mitteilte, werden derzeit 16 Covid-19-Patienten im Klinikum behandelt. Zwölf von ihnen auf der Normalstation, vier auf der Intensivstation. Drei Patienten müssen demnach künstlich beatmet werden.

Nach Angaben des RKI ist der Inzidenzwert leicht gesunken - von 54,9 auf 53,2. Er gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen - hochgerechnet auf 100.000 Einwohner - infiziert haben. Der Wert sorgt auch dafür, dass es im noch bestehenden Lockdown regionale Unterschiede hinsichtlich der Lockerungen gibt.

Hunderte Menschen befinden sich derzeit im Landkreis Landsberg in häuslicher Quarantäne. 109 werden vom Landratsamt als infiziert beziehungsweise positiv getestet geführt. 395 weitere gelten als Kontaktperson ersten Grades.

