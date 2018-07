07:10 Uhr

Realschule: Die Besten der JWR in Landsberg

Zum Abschluss gibt es viel Musik an der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg. Warum die Schüler am Ziel und die Lehrer am Ende sind.

Von Hertha Grabmaier

Mit der „New Festival Music“ von Markus Götz gab das große Schulorchester der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) Landsberg die festliche Stimmung im voll besetzten Sportzentrum wieder, als 181 Absolventen auf die Übergabe ihrer Abschlusszeugnisse warteten. Unaufgeregt führten die Schülerinnen Angela Dohr und Hannah Widmann durch den Nachmittag.

Annette Ring, die stellvertretende Schulleiterin, bat die Schüler in ihrer Begrüßungsrede, die Menschen nicht zu vergessen, die sie auf dem Weg bis zur erfolgreichen Beendigung eines Lebensabschnittes begleitet haben. Auf sein erstes Jahr als Schulleiter der JWR durfte Detlef Zimmermann zurückblicken. Er bedankte sich bei allen Lehrkräften, Organisatoren und Helfern, die zum Gelingen der Feierstunden beigetragen hatten. „Alle können heute stolz sein“, so Zimmermann. „Ihr habt es geschafft, mit einem entscheidenden Schritt ins Leben“. Auch in den Gesichtern der Eltern konnte er die große Erleichterung sehen.

Oberbürgermeister gratuliert

Bevor die stellvertretende Landrätin Ulla Kurz sagte, Gesellschaft und Wirtschaft bräuchten junge, engagierte Menschen, die bereits ein wichtiges Ziel erreicht hätten, spielte das Schulorchester das energiestrotzende „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt. Oberbürgermeister Mathias Neuner gratulierte allen Absolventen zum bedeutenden Tag und lobte die reife Leistung der Lehrer, so viele Schüler zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Diesen wünschte er, während eines langen Sommers mit Feiern und Entspannen, sich selbst zu finden. „Wer bin ich, und wo will ich überhaupt hin“, sagte Neuner. Elternbeiratsvorsitzende Gisela Heimann sprach übers Loslassen und wünschte Mut für Neues. Humorig ließ Schülersprecherin Eva Kracher die vergangenen zehn Jahre Revue passieren, wobei sie die Schulzeit als große Reise beschrieb. „Wir sind am Ziel, und die Lehrer sind am Ende“, so Kracher.

Alle sieben Klassen stellten sich danach nacheinander vor der großen Bühne auf und erhielten aus der Hand der Schulleiter ihre Zeugnisse, zusammen mit einer weißen Rose, nachdem jeder Klassleiter Interna seiner Schüler preisgegeben hatte. Klassleiter Florian Brugger aus der 10a musste lernen die Zügel richtig zu halten und in den letzten Stunden ordentlich anzuziehen.

Blumen und Geschenke

Auch die Klassensprecher erzählten Anekdoten aus dem Schulalltag und wie sie ihn erlebt hatten. Es waren Geschichten von Klassenfahrten und sonstigen Unternehmungen. Die Klassensprecher bedankten sich bei ihren Lehrern mit einem großen Blumenstrauß und einem kleinen Geschenk. Dazwischen erklang die wunderschöne Stimme von Amelie Kappes mit „Seven Years“ von Lukas Graham, am Keyboard begleitet von der Musiklehrerin Franziska Wolf.

Eine Urkunde und einen Buchpreis, gestiftet von der VR-Bank Landsberg-Ammersee und dem Landratsamt, erhielten die 24 Absolventen mit einer eins vor dem Komma. Walter Pischel von der Frank-Hirschvogel-Stiftung würdigte die Leistung der vier Besten mit einem Geldpreis von 300 Euro. Auch für die Schüler, die sich während ihrer Schulzeit außerordentlich engagiert hatten, sei es als Tutoren, im Sanitätsdienst oder als Schülersprecher, gab es Auszeichnungen von den Sponsoren VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Sparkasse Landsberg Dießen. Der Schülerchor rundete den festlichen Nachmittag mit „Skyfall“ von Adele und „Rooftop“ von Nico Santos ab.

