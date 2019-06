08.06.2019

Realschule: Mehr Kosten als berechnet

Der momentane Stand der Ausgaben bei der Baustelle in Schondorf

Schnell hatten die zwölf Mitglieder des Kreisausschusses in ihrer jüngsten Sitzung ihr Sitzungsgeld verdient. Nach 17 Minuten war die Tagesordnung abgearbeitet. Der einzige Grund, warum die Kreisräte zusammengerufen worden waren, waren mehrere Auftragsvergaben für die Baustelle an der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf. Diese duldeten keinen Aufschub. Schließlich soll die Turnhalle bis Jahresende, der Erweiterungsbau bis zum Halbjahreswechsel 2020 fertig sein, die Bestandssanierung dann Ende des nächsten Jahres, so Hochbau-Chef Christian Kusch.

Auch die jüngsten Vergaben kommen den Landkreis wieder teilweise deutlich teurer als berechnet. Für die Schreinerarbeiten sind laut dem günstigsten Angebot 169000 Euro fällig, knapp 46000 Euro oder 37 Prozent mehr als kalkuliert. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus dem Schwarzwald.

Die Bodenbelagsarbeiten soll eine Firma aus Thüringen durchführen. Sie kosten knapp 83000 Euro (1400 Euro weniger). Für die Einrichtung von Küche und Mensa muss der Landkreis tiefer in die Tasche greifen. Eine Firma aus dem Landkreis Augsburg gab mit knapp 85000 Euro das günstigste Angebot ab, das aber um 18 Prozent über den berechneten Kosten lag. Die größte Überschreitung ergab sich bei den Außenanlagen. Diese wird eine Firma aus Kaufbeuren zum Preis von 522000 Euro herstellen, das sind 209000 Euro oder 67 Prozent mehr als berechnet. Allerdings habe sich seither auch der Auftragsumfang vergrößert, so Kusch.

Insgesamt droht das Bauvorhaben Wolfgang-Kubelka-Realschule rund 14 Prozent teurer zu werden. Aufgrund der noch offenen Aufträge sowie unter Berücksichtigung unvorhergesehener Kosten geht Kusch von reinen Baukosten von knapp 20 Millionen Euro aus. Zu diesen kommen noch Baunebenkosten in Höhe von 4,4 Millionen Euro hinzu. Ursprünglich war man inklusive Nebenkosten von rund 21,4 Millionen Euro ausgegangen. (ger)

