Rebecca Iglhaut ist das Landsberger Christkindl

Plus Nach der anfangs vergeblichen Suche gibt es in diesem Jahr eine Rekordzahl an Bewerbungen. Das Christkindl kommt aus Landsberg und fällt optisch auf jeden Fall auf.

Von Dominic Wimmer

Das Landsberger Christkindl 2019 ist gefunden: Rebecca Iglhaut schlüpft in die himmlische Rolle und wird beim Christkindlmarkt ab dem 29. November bis 22. Dezember Kinderaugen zum leuchten bringen. Anfang des Monats hatte man noch gebangt, denn auf den ersten Aufruf der Stadt hatte sich keine einzige Bewerberin gemeldet. Der medial stark beachtete Hilferuf aus der Stadtverwaltung hat geholfen: „Es gab daraufhin 25 Bewerbungen – so viele wie noch nie“, sagte Pressesprecher Andreas Létang bei der Präsentation des Christkinds gestern Abend, die mit der VR-Bank Landsberg-Ammersee stattfand.

Als Kind hat sie das Christkind auf dem Landsberger Markt besucht Rebecca Iglhaut fällt auf jeden Fall auf. Denn die 16-jährige Schülerin ist dunkelhaarig und wird bei ihren Auftritten auf dem Christkindlmarkt keine blonde Perücke tragen. Die Landsbergerin freut sich auf die Audienzen. „Ich freue mich auf den Kontakt zu den Kindern und auf die Stimmung auf dem Christkindlmarkt.“ Sie selbst sei als Kind auch schon mal bei Audienzen des Christkinds gewesen. Die Elftklässlerin backt in ihrer Freizeit gerne, liest viel und spielt Klavier. „Ich habe vom Aufruf, dass ein Christkind gesucht wird, gehört und dachte mir, es wäre schön, wenn es klappt.“ Die 16-Jährige setzte sich beim Casting, das die Mitarbeiter um Julia Gall vom städtischen Sport- und Veranstaltungszentrum durchführten, gegen 24 Konkurrentinnen durch. Die weiteste Bewerbung kam sogar bis aus Erding. Lesen Sie dazu auch:Christkindlmarkt Landsberg 2019: Start, Programm, Termine

