Agfa schließt Werke in Peiting und Peißenberg

Die Agfa-Standorte in Peiting und Peißenberg werden teilweise komplett geschlossen. Rund 150 Mitarbeiter sind betroffen.

Rund 150 Mitarbeiter sind von den Schließungen der Agfa-Standorte Peiting und Peißenberg betroffen. Nach vier Verhandlungsrunden in der Einigungsstelle zu den geplanten Teilschließungsplänen für die Agfa-Standorte in Peißenberg und Peiting sei es in einer 18-stündigen Marathonsitzung gelungen, einen gut dotierten Sozialplan mit einer ordentlich ausgestatteten Transfergesellschaft zu erkämpfen. Dies teilt die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in einer Pressemitteilung mit.

Viele Agfa-Mitarbeiter sind hoch spezialisiert

Vor allem am Standort Peiting, der bis Ende 2022 komplett geschlossen werden soll, treffe es viele der 50 Beschäftigten hart. „Wir sind am Standort überwiegend hoch spezialisierte Leute und gehen davon aus, dass es zum Beispiel unsere Feinoptiker schwer haben werden, etwas Neues zu finden,“ wird Roland Ammersinn, Betriebsratsvorsitzender der Agfa in Peiting, in der Pressemitteilung zitiert.

Am Standort in Peißenberg ist zudem eine Teilstilllegung in der Produktion geplant, von der etwa 90 Beschäftigte betroffen sind. „Gemeinsam mit der IG BCE und unseren externen Beratern haben wir es zumindest geschafft, die Abfindungssummen zu erhöhen und die Transfergesellschaft zu bekommen.“ bekräftigt der Peißenberger Betriebsratsvorsitzende Manfred Unger. (lt)

