B12-Ausbau bei Buchloe: Fast 1000 Einwände gegen Straßenprojekt

Plus Die Bundesstraße 12 nach Kempten soll vierspurig ausgebaut werden. Vor allem in Buchloe hat man große Bedenken gegen das Projekt. Der Verkehr soll erheblich zunehmen.

Große Bühne für ein großes Straßenbauprojekt: Erstmals haben Anliegergemeinden, Verbände und Behörden diese Woche Gelegenheit, ihre Bedenken und Einwände zum Ausbau der Bundesstraße 12 vorzutragen. In der Dreifachturnhalle des VfL Buchloe stand der erste von drei Erörterungsterminen an.