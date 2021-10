Diebstähle und andere Taten: Polizei nimmt Serientäter aus Weilheim fest

Ein 51 Jahre alter Mann aus Weilheim verübt binnen kürzester Zeit eine Reihe von Straftaten. Auf sein Konto gehen auch Taten im Landkreis Landsberg.

Auf einen 51 Jahre alten Mann aus Weilheim kommt ein großes Justizverfahren zu. Auf das Konto des Mannes gehen diverse Straftaten in der Region, wie die Polizei mitteilt.

Vor rund einem Monat wurde er, als er in einer Weilheimer Tankstelle eine Getränkekiste stehlen wollte und dabei erwischt wurde. Wenige Tage später betankte er in Peißenberg sein Fahrzeug und fuhr weiter, ohne die Tankschuld zu begleichen. In den folgenden Tagen fiel der Weilheimer bei zahlreichen Geschäften durch Ladendiebstähle auf. Auch versuchte er – zum Teil sogar mit Erfolg –, die gestohlenen Gegenstände unmittelbar nach dem Diebstahl in Geschäften zurückzugeben und sich das Geld auszahlen zu lassen.

Der Weilheimer stiehlt Gegenstände und gibt sich nachher zurück, um Geld zu bekommen

Da die Geschäfte, in denen er erwischt wurde, nicht immer die Polizei verständigten, sondern den Diebstahl oder Betrugsversuch schriftlich der Dienststelle mitteilten, bekam die Polizei die Informationen im zeitlichen Versatz. Auch dehnte der 51-Jährige sein Tätigkeitsfeld nahezu täglich weiter aus. So sind mittlerweile nicht nur Taten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, sondern auch München und den Landkreisen Landsberg, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und Augsburg bekannt geworden. Insgesamt rund 50 Straftaten gingen innerhalb kürzester Zeit auf das Konto des Weilheimers, so die Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde nun ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Mittlerweile sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Die restlichen Ermittlungen dauern noch an. Verantworten muss sich der Mann insbesondere wegen zahlreicher Diebstähle, Betrügereien, Unterschlagungen, Urkundenfälschung, Hausfriedensbrüchen und Missbrauch von Ausweispapieren. Der tatsächlich entstandene Schaden bewegt sich etwa im mittleren vierstelligen Bereich. (lt)