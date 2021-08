Fahrer ist kurz unachtsam: Auto überschlägt sich mehrfach

Eine Unachtsamkeit wird einem jungen Autofahrer zum Verhängnis. Der Schaden ist hoch.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es am Samstagabend bei Fischen. Dabei wird der Fahrer schwer verletzt und es entsteht ein Schaden in Höhe von knapp 100.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-jähriger Herrschinger am Samstag, gegen 21 Uhr, die Staatsstraße 2056 von Herrsching in Richtung Weilheim. Kurz nach dem Ortsende von Vorderfischen kam der 22-Jährige mit seinem einen Monat alten BMW X4-M vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto wird in die Luft geschleudert

Dort wurde sein Fahrzeug durch eine beginnende Leitplanke in die Luft geschleudert, weshalb sich der Pkw anschließend viermal überschlug, bevor er auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Herrschinger wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in die Unfallklinik Murnau eingeliefert. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 96.000 Euro. Hinzu kommt laut Polizei ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro an der Fahrbahn beziehungsweise am Bankett. Die Staatsstraße war aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis etwa 22.40 Uhr komplett gesperrt. (lt)

Lesen Sie dazu auch