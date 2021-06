Herrsching: Frau zückt am Bahnsteig ein Messer

An der S-Bahnhaltestelle in Herrsching zückt eine Frau ein Messer. Jugendliche holen die Polizei.

An der S-Bahnhaltestelle Herrsching kommt es am Samstag zu einem Zwischenfall: Eine Frau zückt auf dem Bahnsteig ein Messer. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass einiges gegen sie vorliegt.

Nach Angaben der Bundespolizei bedrohte eine 64-jährige Deutsche am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Herrsching einen bislang noch Unbekannten mit einem Brotzeitmesser. Zwei 14-Jährige (ein Deutscher und ein Afghane) beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Die Frau wird am Bahnsteig gestellt

Mehrere Streifen der bayerischen Landespolizei stellten die 64-jährigen, gebürtige Australierin noch am Bahnsteig. Der Attackierte hatte den Tatort bereits mit der S8 Richtung Flughafen München verlassen. Eine aktive Schlagbewegung durch die 64-Jährige soll nicht stattgefunden haben. Eingetroffene Bundespolizisten übernahmen den Sachverhalt.

Bei der Durchsuchung der wohnsitzlosen Frau wurde das Brotzeitmesser in einer mitgeführten Tasche aufgefunden. Ein Datenabgleich ergab, dass die Frau zu zwei Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Zudem, so die Polizei, hatte sie eine Geldstrafe in Höhe von 2170 Euro wegen Erschleichens von Leistungen nicht beglichen.

Da sie das Geld nicht vorweisen konnte, wurde sie den bayerischen Justizbehörden überstellt. Im Gewahrsam einer Vollzugsanstalt wird sie voraussichtlich die kommenden 140 Tage eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Zudem wird gegen sie von der Bundespolizei wegen Bedrohung ermittelt.

