Italienische Tornados kommen aufs Lechfeld

Auf dem Lechfeld wird es wieder lauter: Italienische Kampfflugzeuge werden vorübergehend im Landkreis Augsburg stationiert. Was die Jets dort machen.

Von Dienstag, 2. November, bis Freitag, 19.November, sind Kampfjets der italienischen Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Lagerlechfeld stationiert. Das gab die Bundeswehr am Mittwochnachmittag bekannt. Die Tornados sind normalerweise im italienischen Ghedi (Lombardei) stationiert und zu Gast bei der Flugplatzstaffel „ Lechfeld“ des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 am Standort Lechfeld.

Die Tornados starten von Lechfeld aus zu einem Übungsgebiet in Rheinland-Pfalz, um dort das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen sowie den Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss zu üben, heißt es von der Bundeswehr. Flugbetrieb ist jeweils am Vormittag und Nachmittag geplant. Die bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Es findet kein Nachtflug und kein Flugbetrieb von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, statt.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (lt)

Lesen Sie dazu auch