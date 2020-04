vor 32 Min.

Region Landsberg: Neue Baustelle auf der A96

Auf der A96 bei Etterschlag wird die Fahrbahndecke erneuert. Was das für Autofahrer bedeutet.

Wer auf der A96 nach München pendelt, muss sich ab Dienstag auf neue Beeinträchtigungen einstellen. Denn die Autobahndirektion Südbayern führt zwischen dem Tunnel bei Etterschlag und der Anschlussstelle Wörthsee in beiden Fahrtrichtungen umfangreiche Erhaltungsarbeiten durch.

Zunächst wird die Richtungsfahrbahn München bis etwa Ende April saniert, teilt die Dienststelle Kempten mit. Anschließend würden die Sanierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Lindau durchgeführt und voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen.

In der Nacht wird eine Fahrspur gesperrt

Für die Arbeiten laufe der Verkehr in der jeweiligen Fahrtrichtung tagsüber mit geringerem Tempo auf Fahrspuren je Fahrtrichtung. In der Nacht werde eine Fahrspur für die Bauarbeiten gesperrt und der Verkehr auf der verbleibenden Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Zwischen dem 28. April und 5. Mai wandert die Baustelle auf die Fahrtrichtung Lindau. Entsprechend dem Baufortschritt sind vorübergehende nächtliche Sperrungen der Anschlussstellen Wörthsee erforderlich, so die Autobahndirektion.

Mit der Fahrbahndeckenerneuerung werde ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag in beiden Fahrtrichtungen hergestellt. Die Baustelle werde vorwiegend als Nachtbaustelle abgewickelt. Es können jedoch aufgrund des aktuellen hohen Lkw-Aufkommens Verkehrsbehinderungen nicht immer ausgeschlossen werden. (lt)

Themen folgen