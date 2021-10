Solidarische Landwirtschaft übersteht schwieriges erstes Jahr

Plus Wie sich das Projekt Solidarische Landwirtschaft bei Honsolgen entwickelt. Die Gründerinnen Nadja Wehle und Malena Schneider kämpfen mit einigen Widrigkeiten.

Jetzt, nachdem die Felder abgeerntet sind, fällt er auf, der lange Folientunnel mitten auf einem Feld zwischen dem Bronner Weiher und Honsolgen (Landkreis Ostallgäu). Er steht dort schon seit dem Frühjahr. Nadja Wehle (40) und Malena Schneider (19) verwirklichen im und rund um den Folientunnel ihr Projekt der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Auf knapp 5000 Quadratmetern bauen sie Gemüse an. Unterstützt werden sie von 35 Ernte-Teilerinnen und Teilern, die vorbeikommen und mit anpacken. Pünktlich zum Erntedankfest zieht Nadja Wehle Bilanz, ihre Mitstreiterin hat gerade Urlaub.