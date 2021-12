Vollsperre auf der A96: Lkw verliert bei Buchloe Kleinbagger

Auf der A96 ereignet sich am Donnerstagmorgen bei Buchloe ein Unfall. Es gibt eine Vollsperre und lange Staus.

Vollsperre auf der A96: Nach einem Unfall bei Buchloe gibt es lange Staus. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, war ein 58-jähriger Lkw-Fahrer eines Gartenbaubetriebes aus dem Landkreis Ostallgäu gegen 8.30 Uhr in Richtung München unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Buchloe-Ost geriet der Lkw mit seinem Anhänger, auf dem ein Klein-Bagger geladen war, aus bisher nicht bekannter Ursache ins Schleudern und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Dabei fiel der geladene Klein-Bagger vom Anhänger und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein 22-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Derzeit ist die A96 im Bereich der Unfallstelle aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Sperrung wird noch bis etwa 13 Uhr andauern, um die entstanden Schäden an der Fahrbahn und den Leitplanken so weit zu beheben, dass ein Passieren der Unfallstelle möglich wird. Der Verkehr wird auf die beschilderten Umleitungsstrecken ausgeleitet.