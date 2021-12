Region Landsberg

06:08 Uhr

Wie geht es in den Kliniken in den Nachbarkreisen Landsbergs weiter?

Plus Während in Buchloe in eine neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe investiert wird, sind die Klinik-Standorte in Schongau und Weilheim in der Diskussion.

Von Karin Hehl und Thomas Wunder

Die Bevölkerung im Landkreis Landsberg wächst von Jahr zu Jahr. Das spürt auch das Landsberger Klinikum. Immer mehr Menschen lassen sich dort behandeln und das Haus stößt an seine Grenzen. Deswegen soll es in den nächsten Jahren auch erweitert werden. Doch wie ist die Situation in den benachbarten Kliniken in Buchloe und Schongau, in denen sich auch viele Landkreisbewohner behandeln lassen? Die LT-Recherche hat ergeben, dass die Lage nicht unterschiedlicher sein könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen