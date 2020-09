16:10 Uhr

Regisseur Ralf Weikinger aus Landsberg ist jetzt Therapeut

Plus Ralf Weikinger hat im Landsberger Stadttheater inszeniert. Nun geht er seiner zweiten Berufung nach und eröffnet eine Praxis.

Von Ulrike Reschke

Als Regisseur und Schauspieler ist Ralf Weikinger den Landsbergern bekannt – vor allem durch die Inszenierungen von „Die Flucht“ und „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“ im Stadttheater. Jetzt hat der 65-Jährige, der auch Heilpraktiker für Psychotherapie ist, im Vorderanger in der Altstadt eine Praxis eröffnet. Seine Motivation: „Mich interessiert der Mensch.“

Dass er sich nun seiner zweiten Berufung, der Psychotherapie, zuwendet, sei keine Folge der Corona-Krise, so Weikinger, sondern eine Koinzidenz, ein zeitliches Zusammenfallen zweier Ereignisse. „Ich habe die Praxiseröffnung schon lange vorbereitet“, sagt der gebürtige Österreicher. Die Fühler in die neue Richtung habe er bereits ausgestreckt, bevor klar war, dass das Wallenstein-Fest in Memmingen, für das er seit Jahren als künstlerischer Leiter tätig ist, abgesagt und (vorerst) auf 2021 verschoben wird.

Im Landsberger Stadttheater inszenierte Ralf Weikinger (Mitte) Ende Juni 2016 ein Stück mit Asylbewerbern. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Nach einer Schauspielausbildung und aktiver Zeit auf der Bühne, absolvierte Ralf Weikinger in Wien und Salzburg ein Psychologiestudium, um anschließend wieder als Regisseur und Darsteller zu arbeiten. Beides gehört für ihn eng zusammen. „Ich will schon immer die Welt zum Positiven verändern und war enttäuscht, wenn es am Theater nicht gelang“, sagt er. Als Mann mit Lebenserfahrung („Kinder, Trennungen“) hoffe er Hilfestellungen bieten zu können, wie er sie selbst lange suchte, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Menschen jeden Alters litten unter der aktuellen Situation, junge, die nicht feiern oder reisen dürfen, ebenso wie ältere, die keinen Besuch bekommen können. Auf der Theaterbühne könne er für jeden ein bisschen tun, als Therapeut für manche Essentielles, ist Weikinger überzeugt.

Sein Leitsatz: "Einkehr bei dir selbst."

Als Coach will er Klienten helfen, sich durch spielerisches Ausprobieren und das Lösen von Blockaden auf Vorträge und Präsentationen vorzubereiten. Im therapeutischen Bereich bietet der 65-Jährige Trauerbegleitung, Partnerschaftsberatung und Traumatherapie an – alles unter dem Motto „Entdecke dich selbst“. Neben der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers und Focusing, eine Selbsthilfetechnik zur Lösung persönlicher Probleme, stellt die Meditation ein weiteres von Ralf Weikingers Konzepten dar, ein Bereich, den er unter den Leitsatz „Einkehr bei dir selbst“ stellt. Er erklärt: „In Situationen wie der jetzigen habe ich schon immer erst selbst einmal innegehalten.“ Diese Bewältigungsstrategie wolle er in seiner Praxis an andere weitergeben.

Lesen Sie dazu auch: Die Fremden sind nicht mehr ganz so fremd

Themen folgen