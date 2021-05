Reichling

vor 30 Min.

Dach-Kuh Moni aus Reichling ist jetzt bundesweit bekannt

In das Dach einer Garage ist Kuh Moni am Samstag in Reichling eingebrochen. Der Fall findet bundesweit Beachtung.

Plus Eine Kuh wird in Reichling von einem Garagendach gerettet. Das Interesse an dem Vorfall ist groß. Warum auch der Bürgermeister gefordert ist.

Von Christian Mühlhause

Mit ihrem Ausflug, der am Samstag in Reichling auf dem Dach einer Garage endete, sorgte Kuh Moni in Reichling für einiges Aufsehen (LT berichtete). Moni bescherte Bürgermeister Johannes Leis zum Wochenstart unerwartete Arbeit.

