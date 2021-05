In Reichling steigt eine Kuh auf ein Dach

In Reichling sorgt ein Rind für Aufsehen. Statt in den Stall geht eine Kuh ganz woanders hin.

Für einiges Aufsehen hat am Samstagnachmittag eine Kuh in Reichling gesorgt. Anstatt in den Stall zurückzukommen, stieg sie auf ein Garagendach. Wie vor Ort von Bürgermeister Johannes Leis zu erfahren war, war das Tier ausgebrochen. Es gelang zunächst, die Kuh einzufangen, doch auf dem Weg zurück in den Stall bog sie in den Vorgarten eines Anwesens an der Einmündung der Wurzberg- in die St.-Nikolaus-Straße ein. Von dort aus gelangte das Rind auf ein Garagendach, das teilweise ebenerdig vom Gelände aus erreichbar ist.

Laut dem polizeilichen Einsatzbericht brach die Kuh mit den Füßen durch das Garagendach und steckte danach fest. Sie musste deshalb mit einem Teleskoplader heruntergehoben werden. Kurz nach 17 Uhr stand das Tier wieder auf sicherem Boden, teilte die Polizei weiter mit. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, ein Tierarzt ebenfalls.

