Margit Horner-Spindler ist Altbürgermeisterin in Reichling

Plus Margit Horner-Spindler ist jetzt Altbürgermeisterin von Reichling. In ihrer Dankesrede blickt sie zurück.

Nach einem einstimmigen Beschluss ernannte Reichlings Bürgermeister Johannes Leis bei einer Feier am Dorfgemeinschaftshaus Margit Horner-Spindler zur Altbürgermeisterin. Dazu überreichte er Horner-Spindler einen Blumenstrauß und einen Reisegutschein, bei dem sich auch Vereine beteiligt hatten.