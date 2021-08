Rettungswagen in Reichling bekommt eine Garage

Plus Das Reichlinger Einsatzfahrzeug kann mindestens für die nächsten zehn Jahre in der Gemeinde bleiben. Der hochmoderne BRK-Rettungswagen wurde bisher nur von einer Plane geschützt.

Reichling Zur Freude der Reichlingerinnen und Reichlinger kann der Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes jetzt langfristig im Ort bleiben – mindestens noch zehn weitere Jahre. Anlass genug, um für das Fahrzeug jetzt eine Garage bereitzustellen. Denn momentan steht der Rettungswagen noch im Freien vor dem Gebäude der VR-Bank und ist lediglich mit einer Plane vor dem Wetter geschützt.