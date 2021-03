vor 17 Min.

Reichling ist der Corona-Hotspot im Landkreis Landsberg

In Reichling wurden acht weitere Corona-Fälle mit der britischen Virusvariante bestätigt.

Nach einem Corona-Ausbruch im Reichlinger Kindergarten werden weitere Virusmutationen im Ort bestätigt. Wie das Landratsamt auf die Entwicklung reagiert.

Von Thomas Wunder

Die Gemeinde Reichling ist aktuell der Corona-Hotspot im Landkreis Landsberg. Das Landratsamt meldet ein Kind und acht Erwachsene, die sich mit der britischen Virusvariante infiziert haben sowie weitere Corona-Fälle. Der Kindergarten "Wurzberg Oase", in dem der erste Fall bekannt wurde, bleibt bis zum 10. März geschlossen.

Am Mittwochabend war bei einem Kind aus dem Kindergarten die britische Virusmutation von einem Labor bestätigt worden, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Das Kind sei bereits am Dienstag nicht mehr in der Einrichtung gewesen, nachdem bekannt geworden war, dass ein Elternteil sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

Da ein weiteres Kindergartenkind positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurde eine Kindergartengruppe geschlossen. Nach umfangreichen Reihentestungen Ende vergangener Woche wurde laut Müller nun nochmals bei fünf Kindergartenkindern aus verschiedenen Gruppen und bei 20 Erwachsenen aus Reichling das Coronavirus nachgewiesen. Die Labor-Ergebnisse seien am Samstag und Sonntag beim Gesundheitsamt eingegangen und bestätigten britische Virusvarianten bei acht Erwachsenen. Zudem gibt es laut Landratsamt weitere Verdachtsfälle, die derzeit in Laboren untersucht werden.

Das Gesundheitsamt Landsberg hat daraufhin angeordnet, dass der Kindergarten bis 10. März geschlossen bleibt. Alle positiv getesteten Personen seien unter Quarantäne gestellt, eine ganze Reihe von Kontaktpersonen ebenfalls.

Die Reichlinger Bürger sollen sich testen lassen

Landratsamt und Gemeinde weisen darauf hin, dass es im Testzentrum in Penzing für alle Bürger der Gemeinde die Möglichkeit gibt sich kostenlos nach vorheriger Terminvereinbarungen testen zu lassen. Das Testzentrum sei auf einen größeren Andrang vorbereitet. Anmeldung sind unter Telefon 08191-129-1770 oder online unter www.landratsamt-landsberg.de möglich.

