Reicht der diesjährige Regen fürs Grundwasser in Landsberg aus?

Obwohl es in diesem Jahr ausreichend geregnet hat, dürfte die Grundwassersituation in Landsberg angespannt bleiben.

Plus Vor zwei Jahren hatten die Landsberger Brunnen im Westen zu wenig Wasser. Wie es heuer aussieht und wie sich die Stadtwerke auf die Zukunft vorbereiten.

Von Stephanie Millonig

Gerade in den Sommermonaten Juni und August hat es in diesem Jahr um einiges mehr geregnet als im langjährigen Mittel. Für die Wasserversorger bedeutet dies jedoch nur ein kurzzeitiges Verschnaufen, denn die Grundwasserstände gehen immer weiter nach unten, wie von den Stadtwerken Landsberg zu erfahren ist. Das Landsberger Tagblatt hat sich nach dem aktuellen Stand bei der Landsberger Wasserversorgung erkundigt.

Im Trockenjahr 2018 hatten die Brunnen im Landsberger Westen nicht mehr ausreichend Wasser geliefert, im Notverbund hatte Kaufering Landsberg unterstützt. Und es wird nicht besser: „Seit 2018 sind die Grundwasserstände fast durchgehend auf einem niedrigen Niveau“, teilen die Stadtwerke mit. Auch 2003 und 2014 seien sehr trockene Jahre gewesen. Das Niederschlagsdefizit der Vorjahre sei immer noch nicht ausgeglichen, jedoch reichten die konzentrierten Regenfälle beispielsweise im Mai 2019 und Juni 2020 aus, um auch die tieferen Bodenschichten zu durchfeuchten und das Grundwasservorkommen in den Wasserschutzgebieten auf solch einem Niveau zu halten, dass die Trinkwasserversorgung mit einem niedrigen Grundwasserstand gewährleistet werden könne.

Der Grundwasserstand ist ziemlich weit unten

Laut den Informationen des Niedrigwasserinformationsdienstes liegt der Grundwasserstand an der Station Igling Anfang November bei 579,56 Metern über Normalnull – 40 Zentimeter unter dem mittleren Grundwasserpegel (579,96) und 31 Zentimeter über dem bisher niedrigsten Wert (579,25). Die Stadtwerke fördern im Landsberger Osten in der Teufelsküche über Quellfassungen. Im Landsberger Westen befinden sich einmal die Weststadtbrunnen, zwei Brunnenanlagen westlich vom Klinikum, sowie die Hartmahdbrunnen, zwei Brunnenanlagen westlich von Neu-Friedheim.

Gefühlt hat es heuer sehr viel geregnet, doch wer die Daten der Station Landsberg des Landesamtes für Landwirtschaft liest, sieht, dass es zwar im Februar mit rund 120 Prozent, im Juni mit 78 Prozent, im August mit 12 Prozent und im Oktober mit 46 Prozent mehr geregnet hat als im langjährigen Mittel, in den restlichen Monaten fielen jedoch weniger Niederschläge als im Durchschnitt.

Die Regenmenge allein ist nicht entscheidend

Bei der Grundwasserneubildungsmenge kommt es laut Information der Stadtwerke nicht nur auf die Regenmenge an, sondern unter anderem auch auf die zeitliche Verteilung und auf die anstehenden Bodenarten in den verschiedenen Wassergewinnungs- beziehungsweise Trinkwasserschutzgebieten.

Je nach Höhe des Grundwasserflurabstandes und der Beschaffenheit des Untergrunds erreiche der Niederschlag mehr oder minder schnell und in wechselnden Mengen den Grundwasserspiegel. Dabei spiele gerade in den Sommermonaten außerdem die Wasserbilanz eine erhebliche Rolle, ob der Niederschlag überhaupt ausreiche, um eine Grundwasserbildung zu erreichen. Das sei im Hochsommer bei wenig Niederschlag eher nicht der Fall, denn es komme in Sachen Wasserbilanz auch auf die Verdunstung oder auf die Vegetation, die Wasser aufnimmt, an. Auf der Ostseite des Lechs sei von einem Zeitversatz von zwei bis vier Wochen auszugehen, bis der Niederschlag über die oberen Schichten in den Grundwasserschichten ankomme. Im Landsberger Westen sei die zeitliche Schiene um etwa die Hälfte kürzer. Entsprechend unterschiedlich hoch sei nach örtlichen Verhältnissen die Grundwasserneubildung.

Ein neuer Brunnenstandort ist schon gefunden

„Um diese zeitlich unterschiedlichen Wasservorkommen in unserem Versorgungsgebiet auch dann nach dem Bedarf verteilen zu können, ist die hydraulische Neuberechnung unseres Wassernetzes eine notwendige Aufgabe für die Zukunft“, informieren die Stadtwerke über ihre Strategie. Um auf Dauer eine sichere Versorgung mit Trinkwasser für Landsberg gewährleisten zu können, sei der Bau eines zusätzlichen Brunnens für die Wassergewinnung notwendig. „Wir haben im Landsberger Westen nördlich der Erpftinger Straße einen geeigneten Brunnenstandort gefunden. Es sind zur Sicherheit noch Erkundungsbohrungen notwendig, um den Brunnenbau nach den örtlichen Gegebenheiten planen zu können.“ Der Brunnen werde nach aktueller Zeitplanung frühestens 2022 in Betrieb gehen können.

Das Thema Notverbünde will man bei den Stadtwerken nicht forcieren, da „die Wasserknappheit speziell in den Jahren 2018 und 2019 bei den umliegenden Wasserversorgern auch ein Problem war“. Man sehe als Priorität Nummer eins, eine neue Wassergewinnung für die Stadt zu erstellen, damit auch bei niedrigen Grundwasserständen die Versorgung sichergestellt sei. Dran bleiben müssen die Wasserversorger auf jeden Fall, denn die langfristigen Prognosen der Wasserwirtschaftsämter als Fachbehörden gingen von einer um 25 Prozent geringeren Grundwasserneubildung durch den Klimawandel aus, so die Information der Stadtwerke.

