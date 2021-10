Reischer sorgen sich um die Zukunft ihrer Feuerwehr

Im Landsberger Osten soll eine weitere Wache entstehen. Die Pläne für ein neues Gerätehaus in Reisch liegen auf Eis. Aktive fürchten, dass ihr Standort weggespart wird.

Bei der Bürgerversammlung in Reisch wurde vor allem eines deutlich: Die Menschen aus dem Landsberger Ortsteil sorgen sich um die Zukunft ihrer Feuerwehr. Diese benötigt eigentlich dringend ein neues Fahrzeug und ein größeres Gerätehaus. Aktuell passiert aber nichts, was auch damit zusammenhängt, dass im Landsberger Osten zunächst provisorisch eine weitere Feuerwache entstehen soll. Wäre das gleichbedeutend mit dem Aus der Reischer Wehr? Was Ortssprecher Christian Hettmer, Kommandant Christian Kempf und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) dazu sagen.

Das Reischer Feuerwehrauto ist inzwischen in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt werden. Es habe sogar schon konkrete Pläne für eine Neuanschaffung in diesem Jahr gegeben, sagt Christian Hettmer, CSU-Stadtrat, und zugleich Reischer Ortssprecher, gegenüber dem LT. Allerdings würde das neue Auto nicht in die im Jahr 2007 errichtete Garage passen. „Nach aktuellem technischen Stand sind keine kleineren Fahrzeuge möglich“, so Hettmer.

In Landsberg müssen viele Bebauungspläne abgearbeitet werden

In Reisch wird also dringend ein neues Feuerwehrgerätehaus benötigt, in dem ein neues Auto untergebracht werden könnte. Ein Grundstück ist laut Hettmer bereits seit Längerem ins Auge gefasst. Dafür müsste allerdings ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Das sei jedoch nicht so schnell möglich, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) während der Bürgerversammlung. Sie verwies darauf, dass die Stadt Landsberg eine ganze Reihe weiterer solcher Verfahren abzuarbeiten habe.

Doch auch ein weiterer Faktor spielt eine Rolle. Dem Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Landsberg zufolge soll im Landsberger Osten eine weitere, zunächst provisorische Wache im Osten der Stadt eingerichtet werden. Das sei nötig, um die Hilfsfristen in dem Gebiet einhalten zu können, erklärte Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts. Jener Standort soll zunächst probeweise für zwei Jahre betrieben und anschließend – wenn sich die Einsatzzeiten verbessern – fest eingerichtet werden.

"Die Leute hängen am Ort"

Daran hänge auch das Reischer Feuerwehrhaus, sagte Müller. Stadtrat und Feuerwehrreferent Franz Daschner (UBV) sprach zwar von „relativ vielen“ Unbekannten. „Es ist aber nicht so, dass Reisch hinten runterfällt.“

Genau das befürchteten aber einige der anwesenden Feuerwehrleute. Die bei ihnen vorherrschende Sorge: Die Reischer Feuerwehr soll an die Wache im Landsberger Osten angeschlossen und damit obsolet werden. Es wurde dahingehend auch bemängelt, dass viel Geld in die städtischen Projekte gesteckt werde, wohingegen der 611 Einwohner zählende Ortsteil oft nicht berücksichtigt werde.

Kommandant Christian Kempf gab zu bedenken, dass das Vereinsleben und die Feuerwehrtätigkeit nicht zu trennen seien. Außerdem würde ein Großteil der aktiven Mitglieder einen Wechsel nach Landsberg nicht mitgehen. „Wir haben die Leute ausgebildet und sie hängen an dem Ort.“

Feuerwehrreferent kündigt baldige Gespräche an

Für Ortssprecher Christian Hettmer steht zwar außer Frage, dass im Landsberger Osten dringend etwas passieren muss. Allerdings sei die Reischer Feuerwehr nicht nur wichtig für das gesellschaftliche Leben, sondern auch für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie sollte daher von dem Bedarfsplan gelöst und gedanklich entkoppelt betrachtet werden. „Man sollte sich klar zu dieser Feuerwehr bekennen“, forderte Hettmer. Quasi jedes Dorf in Bayern habe seine Feuerwehr und die Strukturen in Reisch seien über Jahre gewachsen.

Der Reischer Ortssprecher hätte auch bereits eine Lösung parat. Für das vorgesehene, rund 3000 Quadratmeter große Grundstück in unmittelbarer Nähe könnte in seinen Augen sehr wohl schon bald ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Das sei nur eine Frage des Willens: „Im Zweifelsfall könnte das auch extern vergeben werden.“

Die Vertreter der Stadtverwaltung hielten sich bei der Bürgerversammlung hingegen bedeckt. Stadtrat und Feuerwehrreferent Franz Daschner kündigte aber baldige Gespräche mit der Reischer Wehr an, um „die Bedenken zu reduzieren“.